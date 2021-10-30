吳彥祖變身老師 學生時就曾得建築獎

吳彥祖本身就是建築學系畢業，他日前獲邀為學生講課。（取材自微博）

近年將生活及工作重心轉往美國 的吳彥祖，日前有網民上傳上網課的短片，原來吳彥祖獲帕森設計學院（Parsons School of Design）邀請為一班學生講課，不少學生都大感驚訝，想不到偶像會成為自己的老師：「以為自己眼花了」、「這輩子第一次這麼想聽課」、「打開電腦發現老師是吳彥祖」。

香港01報導，視頻中吳彥祖精心準備了PPT與授課內容，大方分享往日學習建築對他職業生涯的影響，並積極地與學生互動。

據悉，吳彥祖畢業於美國奧勒岡大學（University of Oregon）建築學系，早在學生時期已經奪得加州 建築大賽亞軍，雖然他選擇入行做演員，但他曾在拍攝內地真人秀「漂亮的房子」時大展實力，帶領建築團隊為農村舊屋翻新改造，當中壓軸作品就是在河北木蘭圍場為當地居民打造一間可以居住的公共圖書館 「木蘭坊」。

圖書館位於內蒙古草原接壤的木蘭圍場，建築團隊要由零開始，在草原泥石地上建造一個新建築物。從畫草圖、測量、木工至組裝等，吳彥祖全程參與，而「木蘭坊」不但入圍有「建築界奧斯卡」之稱的英國皇家建築師學會獎，更榮獲「紅點最佳設計獎」。