我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

吳彥祖變身老師 學生時就曾得建築獎

娛樂新聞組／綜合報導
吳彥祖本身就是建築學系畢業，他日前獲邀為學生講課。（取材自微博）
吳彥祖本身就是建築學系畢業，他日前獲邀為學生講課。（取材自微博）

近年將生活及工作重心轉往美國的吳彥祖，日前有網民上傳上網課的短片，原來吳彥祖獲帕森設計學院（Parsons School of Design）邀請為一班學生講課，不少學生都大感驚訝，想不到偶像會成為自己的老師：「以為自己眼花了」、「這輩子第一次這麼想聽課」、「打開電腦發現老師是吳彥祖」。

香港01報導，視頻中吳彥祖精心準備了PPT與授課內容，大方分享往日學習建築對他職業生涯的影響，並積極地與學生互動。

據悉，吳彥祖畢業於美國奧勒岡大學（University of Oregon）建築學系，早在學生時期已經奪得加州建築大賽亞軍，雖然他選擇入行做演員，但他曾在拍攝內地真人秀「漂亮的房子」時大展實力，帶領建築團隊為農村舊屋翻新改造，當中壓軸作品就是在河北木蘭圍場為當地居民打造一間可以居住的公共圖書館「木蘭坊」。

圖書館位於內蒙古草原接壤的木蘭圍場，建築團隊要由零開始，在草原泥石地上建造一個新建築物。從畫草圖、測量、木工至組裝等，吳彥祖全程參與，而「木蘭坊」不但入圍有「建築界奧斯卡」之稱的英國皇家建築師學會獎，更榮獲「紅點最佳設計獎」。

吳彥祖本身就是建築學系畢業，他日前獲邀為學生講課。（取材自微博）
吳彥祖本身就是建築學系畢業，他日前獲邀為學生講課。（取材自微博）

美國 圖書館 加州

上一則

林依晨39歲生日 首度曬出女兒牽手照

下一則

分居1年後…長谷川京子13年婚姻畫句點

延伸閱讀

數十年首見 全美超過10萬人醞釀罷工

數十年首見 全美超過10萬人醞釀罷工
建材裝修大展／10/14 上午 鄭德倫 應邀講解如何從舊屋翻新/投資拍賣屋/SB9法案來獲利

建材裝修大展／10/14 上午 鄭德倫 應邀講解如何從舊屋翻新/投資拍賣屋/SB9法案來獲利
「尚氣」當紅 「木蘭」遭冷落？ 劉亦菲曬昔日劇組照

「尚氣」當紅 「木蘭」遭冷落？ 劉亦菲曬昔日劇組照
「尚氣」正當紅 誰記得「木蘭」？劉亦菲獨自慶祝周年

「尚氣」正當紅 誰記得「木蘭」？劉亦菲獨自慶祝周年

熱門新聞

李雲迪。(取材自Instagram)

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

2021-10-22 22:27
范丞丞、歐陽娜娜爆戀情。(取材自微博)

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

2021-10-21 21:26
港星陳小春（中）參加中國節目「披荊斬棘的哥哥」，在流出的成團名單排名第一。（取材自微博）

急撇李雲迪？「披荊斬棘」17人成團名單洩 第一名是他

2021-10-25 22:50
劉謙重提8年前和李雲迪在央視春晚的「找力宏」事件，引發網友熱議。（取材自微博）

重提李雲迪春晚「找力宏」 劉謙：8年前沒人信我說的話

2021-10-23 02:28
李雲迪。（取材自微博）

李雲迪嫖妓被捕 郎朗躺著也中槍

2021-10-22 15:13
詹姆斯麥克泰勒因前列腺癌去世，享年59歲。（取材自IMDb）

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

2021-10-24 22:14

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石