黃秋生熱愛傳統文化 批台灣建築沒特色

黃秋生堅持活出藝術家的態度。（圖：LINE TV提供）

港星黃秋生 續掌「開著餐車交朋友2」，與台灣 藝人莊凱勛、蔡凡熙造訪各大鄉鎮尋找台灣在地食材。他們遠離大都市，卻讓黃秋生萌生不同感觸，坦言：「我就開始懷疑，台灣那麼久的歷史，居然在路邊看不到任何有風格特色的建築，全都是水泥屋，好像隨時都可以拆掉那種，沒有價值。」

黃秋生對傳統文化情有獨鍾。他先前去台南時走馬看花，這一季終於貼近歷史建築，感受到台南不一樣的氛圍。但其他城市古味淡薄，黃秋生沿途詢問才知道「都拆掉了」。他形容：「那不就是你把祖輩留下來的乾隆茶杯賣掉，買了一個塑料杯，還沾沾自喜，是新的。」

他感嘆香港 也是如此，「所以就是一個沒有歷史，沒有回憶的地方，那人就更無所謂。」在短視近利下，歷史建物迅速消滅，黃秋生說：「他們不知道歷史文化的沉澱是很重要的，只看到老建築沒用，沒想到後續能為城市帶來的效應，要是一個城市的發展沒有歷史的話，那有個屁用？為什麼英國、義大利、日本保留那麼多，現在自己挖掉又羨慕人家。」

走過人生大起大落，黃秋生早就對名利置之度外，無懼強權封殺，堅持要活得像個「有風骨的藝術家」，而非只是向錢看的藝人。他會為早年揮金如土懊悔，但絕不收回對港警施暴的批評。「藝術工作者是有思想的，是有社會責任的，誰不想發財？但凡事有所為，有所不為。」就算出資者提供天價報酬，只要不能暢所欲言，黃秋生都無法苟同。

60歲的黃秋生現在演而優則教，先前趁著「餐車2」開錄前，在台低調開課，收了謝佳見、李玉璽、李杏等10名學生。他在上課前完全不認識這些晚輩，班上也沒有大小咖之分，每個人都一視同仁取了暱稱。黃秋生記憶力雖不如當年，卻對班上的黃薇渟印象深刻，「薇渟有一種性感的特質，我不是教學生怎麼演戲，而是幫你找到你的特點，如何把自己的特點放在角色裡面。」

黃秋生稱讚第一屆「黃家班」學生們每個人都有進步，接下來他返回香港拍電影，等年底再回台灣參加跨年活動，屆時再找時間繼續開班授課。