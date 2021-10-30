催運吸金？ 陳小春傳花百萬全家改名 網：沒原本好聽

陳小春被爆砸百萬港幣找來命理大師為一家四口改名催運。（取材自微博）

港星陳小春 與老婆應采兒接拍內地真人騷，人氣上升，陳小春更因為在「披荊斬棘的哥哥」中組成「大灣區 五人組」暴紅。日前有報導指陳小春花百萬港幣找姓名學大師為他們一家四口改名催運。據悉，陳小春身家已經超過5億港幣。

貓眼娛樂報導，有港媒報導稱陳小春和應采兒花費百萬改名字，陳小春改名成陳泰銓，應采兒改名為陳丁冉兒。

據了解，陳小春夫婦此次改名字是為了今後能更好地吸金，他們花費幾百萬專門找改名大師為其取名字。

近幾年他們接連街拍不少綜藝節目，按理說身價已經很高了，如今卻曝出為吸金而改名字，這讓許多網友都感到十分地費解。有許多網友表示，現在藝名已經很好聽了，改了以後還沒有之前的好聽。

但這個名字其實已經不是第一次聽到了，早在2020年，陳小春在社交平台上的自我介紹一欄中就曾寫道：「陳泰銓，2020再吹」，但當時並未引起太多人矚目。

陳小春近日在綜藝「披荊斬棘的哥哥」中暴紅，耿直的大灣仔形象讓大家印象深刻，日前有網友在社交媒體爆料稱因為陳小春等人去廣州錄製節目，粉絲紛紛到場圍得水洩不通。

據媒體爆料，陳小春和應采兒夫婦其實現在身價超高，兩夫婦的房產達2億港幣，除此之外還有一部分投資 和現金收入，保守估計陳小春現在也是5億港幣身家的富豪。