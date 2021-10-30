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「披荊斬棘」總決賽 17哥哥成團 戚薇露肩超吸睛

娛樂新聞組／綜合報導
戚薇(左)、李承鉉夫妻合體的那一段，讓觀眾看得臉紅心跳。（取材自微博）
戚薇(左)、李承鉉夫妻合體的那一段，讓觀眾看得臉紅心跳。（取材自微博）

熱播綜藝「披荊斬棘的哥哥」日前收官，總決賽排名公布，陳小春以第一名的成績C位出道。決賽之夜的精采畫面也讓粉絲津津樂道。

綜合媒體報導，「披荊斬棘的哥哥」集結33位大咖男星，從開播以來就話題不斷，決賽之夜由22位哥哥爭奪最終17個成團名額，結果由陳小春奪下冠軍，隨後分別是李承鉉、張智霖、張淇、言承旭、黃貫中、張晉、林志炫、熱狗、歐陽靖、趙文卓、劉迦、GAI周延、高瀚宇、謝天華、白舉綱、張雲龍，共17人進入成團名單中，組成超大型男團。

當晚最吸睛的是，「大嫂團」蔡少芬、應采兒、袁詠儀、戚薇等人助陣，其中戚薇與老公李承鉉夫妻合體性感詮釋「天上飛」，最後一個畫面只見戚薇外套滑落露出大片雪白香肩與酥胸，而李承鉉則是步步逼近彷彿快親吻，兩人親密的互動，讓觀眾看了臉紅心跳。

而陳小春在發表得獎感言時，鏡頭帶到了應采兒，應采兒不斷喊話要老公感謝自己，只見陳小春一開始慢慢地聊著心路歷程，最後才表示：「謝謝我老婆，謝謝我家裡的兩個兒子，也謝謝所有台前幕後為這個『披荊斬棘的哥哥』流過一滴汗的人。」台下的應采兒這才露出了滿意的表情，並向鏡頭送出了飛吻。

而莫文蔚也現身為好友言承旭做助陣嘉賓，兩人再次同台引發廣大網友的關注。歌曲結束時，言承旭還在莫文蔚手上印上深情一吻，畫面唯美又浪漫。

陳小春

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