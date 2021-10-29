遭影射結婚又離婚 李晨、范冰冰喊告

李晨（右）、范冰冰被爆出曾經結過婚，但遭兩人否認。（取材自微博）

近日一名律師發文分析曾經分手過的女演員逃稅事件，文中還提到，女演員當時有一名老公，案發時在國外拍戲，在案件塵埃落定後回來了，卻很快離婚，這個「老公」被網友推斷就是李晨，不過，遭到李晨工作 室、范冰冰 工作室否認。

貓眼娛樂報導，據悉，這位博主曾發文稱要分享一個陳年老瓜，表示李晨和范冰冰曾經結婚又離婚。

眾所周知，李晨和范冰冰曾經是一對恩愛的情侶，兩人在2015年公開戀情，一個是美艷女明星，一個是實力派男神，都是出道多年的知名藝人，可以說非常般配。兩人公開戀情後也頻繁秀恩愛，不僅一起上綜藝上節目，還一起拍攝了許多雜誌封面，更一起主演了電影 「空天獵」。

2017年，在范冰冰36歲的生日會上，李晨向她求婚成功。雙方都見過家長，范冰冰更直言李晨會是她最後一個男朋友。但在2019年，兩人還是遺憾宣布分手，當時就有傳言稱李晨和范冰冰其實早已結婚，還說范冰冰已經懷孕，但都被闢謠了。

李晨工作室近日再度在社交平台上發文闢謠和范冰冰結婚的傳聞，表示這些言論「純屬造謠」，並表示會用法律途徑捍衛李晨的合法權益，「絕不姑息」，態度堅決。

范冰冰的工作室也表示這些新聞內容純屬捏造，希望造謠者能予以刪除，並且他們會保留法律追究的權利。

網友們紛紛在評論區留言支持李晨和范冰冰，表示，這種造謠者就應該告他，讓他付出應有的代價。