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霍建華逆齡演少年郎 彆扭稱最後一次

記者陳慧貞／綜合報導
霍建華「築夢情緣」帥氣登場。（取材自微博）
霍建華「築夢情緣」帥氣登場。（取材自微博）

台灣男星霍建華、楊冪主演陸劇「築夢情緣」劇中，霍建華先是扮演模樣青澀的小伙子，後又改以帥氣穩重的熟男造型登場，他坦言其實拍攝該劇最大挑戰就是逆齡演年輕人，表示：「覺得有點彆扭，應該是不太會再碰少年郎這種角色！這一部應該是最後一次演年輕人了。」

霍建華（右）、楊冪主演「築夢情緣」，初期兩人是窮小子與富家千金身分迥異。（取材自...
霍建華（右）、楊冪主演「築夢情緣」，初期兩人是窮小子與富家千金身分迥異。（取材自微博）

「築夢情緣」中，霍建華、楊冪從窮小子與富家千金身分迥異的組合，一路經歷愛恨情仇的諸多磨難，霍建華從工人搖身成為營造廠老闆，在為戲宣傳時，他提到和好友楊冪一起拍戲很開心、很放鬆，「我覺得年紀越大，你就越不想花時間、花功夫跟人家去客套，去培養一種新的工作關係，會想用最真實、最舒服的狀態去拍戲。」加上和楊冪一樣都是對工作很直接的人，所以兩人一起拍戲很愉快。

兩人因合作多次，楊冪曾開玩笑說不想再和霍建華演情侶一事，他搞笑回應：「可能就是相看兩很膩吧！」也打趣解釋，楊冪雖這樣說，但有機會的話，還是會一起拍。

此外，楊冪在「築夢情緣」一款齊劉海髮型，令粉絲聯想到巨星奧黛麗赫本，她表示奧黛麗赫本是經典人物，謙稱自己逾越不了也模仿不了，幽默自嘲：「大家先前不是吐槽我髮際線略高？」直言這樣的瀏海髮型很適合劇中角色。

楊冪 工作 台灣

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