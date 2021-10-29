為避張智霖？朱茵缺席「哥哥」大嫂團

黃貫中(左)參賽「披荊斬棘的哥哥」，但朱茵(右)卻未在「大嫂團」之列，引來猜測。（取材自微博）

熟齡男星選秀綜藝「披荊斬棘的哥哥」吸引言承旭、林志炫、陳小春 、張智霖等人加盟，如今比賽已接近尾聲，由於這次總決賽改採先行錄影方式播出，日前已有網友爆出最終17人成團名單，陳小春以第一名C位出道，言承旭、張智霖等人也在內。

鏡周刊報導，「披荊斬棘的哥哥」最初有33位已出道男星來爭取成團出道，在經過五次公演後，剩下22位哥哥角逐最後的17個成團名額；而播出的總決賽，據悉已錄製完畢，有網友爆料最終成團名單與名次，港星陳小春奪得第一名，張智霖第三、言承旭第五、林志炫與饒舌歌手熱狗分列第八及第九。

諸多哥哥都因該節目得利，幾位被稱為「大灣區 哥哥」的港星們，像是陳小春、謝天華、林曉峰、張智霖、梁漢文等，節目還沒做完，就已經有了新團綜，連帶不時為他們應援的明星老婆人氣也爆升，應采兒、袁詠儀以及「娘娘」蔡少芬（老公張晉也是參賽者之一）等人還組成「大嫂團」，要在總決賽擔任嘉賓。

只是熟悉香港 娛樂圈的網友卻發現，明明香港天團Beyond成員黃貫中也有來比賽，但他的嬌妻朱茵卻未在「大嫂團」之列，甚至朱茵與蔡少芬還是閨密，有網友猜測，可能是因為當年朱茵與張智霖1994年曾合作「射鵰英雄傳」，還傳出緋聞，所以有可能是為了避嫌，不想讓人炒作話題。