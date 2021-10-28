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孟美岐爆「小三慣犯」搶男友 私生飯：她20天開房16晚

噓！星聞 綜合報導
孟美岐又被爆當小三。(取材自微博)
孟美岐又被爆當小三。(取材自微博)

中國女星孟美岐曾是韓團「宇宙少女」一員，之後返回中國參加選秀節目《創造101》並以冠軍身分加入限定團「火箭少女101」出道，團體解散後以歌手、演員兩種身分活躍於娛樂圈中。不料日前卻被爆當小三插足他人感情，近日又有另一名女星出面控訴她是「小三慣犯」，甚至還有私生飯脫粉之後抖出「女版時間管理大師」情節，令人詫異。

孟美岐被爆介入音樂製作人陳令韜感情後，另一名女星李楊璐緊接著跳出來指控她「真能幹」，同時曝光自己前男友與孟美岐間的對話截圖，在男方和李楊璐交往期間，孟美岐傳訊：「記得我跟你說過，兩者之間不存在兼顧，早晚都要做出決定，我也知道這個決定，從一開始就不是我，但是我還是選擇勇敢愛下去。」

另一名女星李楊璐跳出來指控孟美岐過去也曾介入感情。(取材自微博)
另一名女星李楊璐跳出來指控孟美岐過去也曾介入感情。(取材自微博)

此外，孟美岐的訊息中也提到：「第三者這個詞不適合我孟美岐，離開我也會瀟灑地離開的，我只是暫時地出現、意外地出現在了你的世界裡，如果你記得我，就已知足，回憶起來都是美好的就好。」字裡行間不難看出她對於對方的感情狀態應該有所了解，卻還是義無反顧和對方戀愛。

李楊璐公開對話截圖時，嘲諷表示：「她是真的很能幹很行，真愛粉們加油啊！繼續支持她！她沒錯！她最棒！她忍辱負重委曲求全，她大情種好了哇！我要是男人我心都化了呢！就喜歡這種溫柔懂事、能屈能伸的好姑娘。」

除了李楊璐之外，孟美岐的私生飯也脫粉爆料，孟美岐在10月1日至7日和陳令韜一起過，期間拒絕了專輯專訪，8日幫陳令韜過生日，10日至17日同遊西藏，回程兩人各自飛回北京、上海，但18、19日兩天又在上海跟陳令韜開房，算一算20天裡有18天黏在一起，共度了16個夜晚，然而卻又在19日這天發出單身聲明，這名私生飯看不下去，點名譏諷：「這放假比素人久太多了吧！你們乾脆一整個月黏在一起算了，這就是你的事業心嗎孟美岐？」

私生飯脫粉爆料孟美岐10月有超過一半的時間和陳令韜在一起。(取材自微博)
私生飯脫粉爆料孟美岐10月有超過一半的時間和陳令韜在一起。(取材自微博)

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