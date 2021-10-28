郭富城生日PO全家福 舊愛熊黛林隔天也曬恩愛

郭富城56歲生日，PO出全家福照。（取材自微博）

香港 藝人郭富城日前56歲生日，與家人一起慶祝，小21歲的妻子方媛（Moka）趕在最後一刻於社交平台PO出一系列慶生照，並寫道：「老公生日大快樂！」郭富城也留言：「謝謝大家對我的祝福。我也祝願大家身體健康、事事如意。」

香港01報導，照片中所見，生日會現場以金色氣球裝飾，拼成「AARON HAPPY BIRTHDAY」的字樣，其中一個生日蛋糕上更有郭富城一家四口的卡通公仔，在全家福中可見一家四口非常幸福。

而27日是郭富城前女友熊黛林（Lynn）與郭可頌結婚五周年紀念日，熊黛林PO出一張與老公的合照，並寫道：「五周年快樂！」相中所見熊黛林一雙長腿十分吸睛。有網民留言道：「城嫂剛發生日快樂圖片，熊不甘示弱馬上蹭熱度」，但有粉絲幫手反擊：「人家結婚五周年的日子，每年都發的，非要分個前前後後嗎？」

其實郭富城生日與熊黛林結婚紀念日只相差一天，而熊黛林去年亦有PO照慶祝結婚四周年，熊黛林與郭可盈弟弟郭可頌婚後誕下一對雙胞胎女兒，不時分享一家四口的溫馨合照！

ETtoday報導，郭富城的愛妻方媛近日也時常在社群網站 上分享生活，日前才上傳一張逛街買名牌包的美照，拿著兩個顏色的包包要粉絲幫忙選顏色，卻遭到酸民吐槽「老公那麼有錢，不應該那麼摳」，她則是罕見硬起來回應「一般是我糾結顏色，他（指郭富城）都會叫我全部買，但這個款一個就夠了」，同時帶有嗆聲與放閃意味的回應，獲得許多網友讚賞。