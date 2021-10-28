周一圍公主抱章子怡 虛脫喊：可沉了

「上陽賦」中，周一圍（右）與章子怡「大王寵妻」撒糖招式，每一幕深情互動，令粉絲看得過癮。（圖：八大電視提供）

女星章子怡、周一圍主演古裝大戲「上陽賦」，戲裡兩人先婚後愛，「大王寵妻」撒糖招式，每一場深情互動，都令網友看了暈陶陶，其中大王迎娶王妃橋段，周一圍抱起章子怡走過紅毯長廊甜膩唯美，但一等導演 喊卡，「大王」立刻手扶腰，顯露虛脫模樣，對著鏡頭苦笑曝光「新娘」體重秘密：「她（章子怡）可沈了，別看她瘦！」

提到這場迎娶戲過程，章子怡形容合作對象周一圍，「前面還OK，很像個將軍、抱的很有型，但因為是長鏡頭，後來他說我很重……。」令她忍不住想替自己體重澄清，笑說，因為古裝布料厚重、裙子又是拖尾，大王整個要抱著的確很辛苦。

做為出道20多年來首部電視劇，章子怡認真看待每部作品，在宣傳「上陽賦」時，提到女主角「王儇」成為父親于和偉朝堂爭鬥的棋子，被迫嫁給出身寒門的豫章王「蕭綦」（周一圍飾），若現實中父母阻撓愛情，會做何反應？章子怡認為，如果是17、18歲，父母的話還是會聽進去，進入成年人會自己判斷、會去獨立思考，就會尊重自己的意願。

她透露：「我從來沒有叛逆過，我估計以後也沒機會，只能在戲劇作品中逍遙一下。」

說起和周一圍的互動，一段吊橋救妻畫面驚心動魄，被網友視為如電影 級的精采場面，章子怡也被封為近年來英雄救美橋段中「最難救的女主角」，她則透露拍攝這場戲時，周一圍因先倒吊了一段時間，等他準備好，眾人正式拍攝，他又是吊到整個人充血、臉漲紅，辛苦程度令人心疼。