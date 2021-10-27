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阿嬌上海豪宅首曝光「0修圖近照」身材又胖了

噓！星聞 綜合報導
阿嬌接受網紅訪問時，首度曝光自己上海豪宅，不過身形仍成為網友關注的話題。(取材自youtube)
阿嬌接受網紅訪問時，首度曝光自己上海豪宅，不過身形仍成為網友關注的話題。(取材自youtube)

阿嬌（鍾欣潼）去年和賴弘國離婚後，身形忽胖忽瘦格外引人注目！先前她參加中國真人秀節目「怦然心動20歲」被發現圓潤不少，媒體初估至少胖了約18公斤，當時阿Sa幫忙緩頰，指對方只是賀爾蒙失調；後來傳出她替中國某電視台宣傳瘦了不少。近日，她接受中國網紅訪問時，首度曝光自己上海豪宅，身形圓潤，又再次成為網友關注的話題。

阿嬌日前接受中國網紅「一枝南南」的訪問，還邀請對方到她上海的家聊天。節目中，只見阿嬌在上海的豪宅相當典雅，整體以白色簡約設計為主，給人相當舒適的感覺。此外，阿嬌也坦承自己有「容貌焦慮」，因此相當注重外貌，她更介紹了自己的護膚保養品，透露總價值將近6位數，讓一旁一枝南南聽了都嚇到！

阿嬌接受網紅訪問時，首度曝光自己上海豪宅，不過身形仍成為網友關注的話題。(取材自...
阿嬌接受網紅訪問時，首度曝光自己上海豪宅，不過身形仍成為網友關注的話題。(取材自youtube)

有眼尖網友發現，此次阿嬌露臉還是有點肉，她自己也忍不住虧了一下自己的身形，笑說自己凍齡的秘訣：「因為我好像個氣球，又胖又瘦又胖又瘦。」

影片一出，引來網友熱議論，「阿嬌最近有點胖了」、「為什麼我get不到阿嬌的顏值，還沒有南南好看感覺」、「發胖了的嬌」、「嬌肥了，雙目比以前無神。看起來就還老了很多」；但仍有不少粉絲力挺，認為阿嬌圓潤一點也是相當漂亮。

阿嬌 中國

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