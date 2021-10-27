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馬羚開嗆國家電網 被迫刪文失眠3天

娛樂新聞組／綜合報導
馬羚日前因為天價電費問題開嗆中國國家電網。（取材自微博）
馬羚日前因為天價電費問題開嗆中國國家電網。（取材自微博）

52歲大陸資深女星馬羚日前因為北京的住家電費驚人，但家中只開電燈、電視機加上Wi-Fi機，多次投訴都無效，於是開嗆國家電網「這是要詐騙嗎？敲詐勒索？還是要幹什麼？然而問題還沒解決，她卻將發文刪除，面對網友疑惑為何刪文，她表示是收到了通知，「他們說刪了才能解決問題」。

綜合媒體報導，馬羚她秀出電費帳單表示，2019年7月的電費是503元（人民幣，下同，約18美元），2020年7月電費是988元，想不到今年7月的電費帳單竟然變成13萬5570元（約4875.4美元），她痛批中國國家電網「這是要詐騙嗎？敲詐勒索？還是要幹什麼？」

馬羚在微博發文表示7月份的電費暴漲，發帖一小時過後，她又再查了一次電費，竟又多了2萬元人民幣。

馬羚原本的貼文口氣焦急，從7月帳單發現竟高達13萬人民幣起，便開始投訴相關單位，卻沒有收到任何回應。

馬羚發文公開Tag國家電網、北京市民專線官博，驚呼「老天爺是讓我來歷劫的嗎？太可怕了！你們可是國家電網啊！」

她的另一則貼文，又曬出高達15萬元人民幣的帳單，對數字不斷狂飆相當震驚。

問題還沒解決，次日晚間馬羚突然將兩則抱怨文刪除，態度大轉變，忍不住再吐露心聲：「太可怕了！沒有安全感」，因為自己已經連續三天徹夜無法成眠。

帳單 北京 詐騙

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