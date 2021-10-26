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陳立農辭演台片「時光機」 急切割疑涉台獨導演

特派記者賴錦宏／北京26日電
參加選秀節目「偶像練習生」走紅的陳立農，演藝重心在中國。（取材自微博）
參加選秀節目「偶像練習生」走紅的陳立農，演藝重心在中國。（取材自微博）

台灣藝人陳立農主演、改編自中國作家DTT同名作品的台灣電影「時光機」爆出台獨爭議。這部預計將在台灣、中國、香港、澳門、東南亞等地同步發行的電影，獲得台灣官方1000萬元台幣（35.8萬美元）補助，不過如今被中國網友質疑導演蔡怡芬有支持台獨、港獨和抹黑中國的言論，紛紛發言抵制；陳立農則於25日晚宣布辭演「時光機」。

「時光機」25日開機，導演兼編劇的蔡怡芬立即被中國網友質疑台獨，據觀察者網報導，許多中國網友要求陳立農做出回應，呼籲堅決抵制「分裂祖國」的電影，警告「國家面前無偶像」。

據觀察者網，有中國網民扒出該片獲得台灣官方資助，導演蔡怡芬多次在社群媒體發布疑似支持台獨、港獨與抹黑中國的言論，「時光機」影片才宣布開機當天即遭到了大量中國網友及陳立農粉絲的質疑和抵制。

25日晚上8時半，陳立農工作室發聲明宣布與電影「時光機」拍攝方解除合作關係，且不再會以任何形式參與。聲明表示，陳立農本人始終堅持「一個中國」原則不動搖，此立場不容置疑。

陳立農因參加中國選秀節目「偶像練習生」走紅，除了歌唱事業發展不錯，近來也轉往戲劇圈發展，在2020年12月推出首部主演電影「赤狐書生」，在中國、澳洲、紐西蘭、新加坡、泰國、香港、馬來西亞和南韓上映。

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