孟美岐認了當小三 被發現「道歉先買熱搜」

網友嘲諷孟美岐「知三當三」，還一度上了熱搜。（取材自微博）

南韓偶像女團出道的中國女星孟美岐，回家鄉發展後人氣頗高，日前卻被控成為音樂人陳令韜的「小三」，經過一天全網熱議後，孟美岐認了「交往過」，並於晚間親自發聲致歉。

「噓！星聞」報導，孟美岐在微博 寫道：「從未想過介入他人感情，但是卻造成了實質傷害，也對因此傷害到的人說一聲對不起，也向一直支持信任我的粉絲們說聲對不起，讓你們失望了。最後也向關注此事的大家說聲對不起，我會深刻反思！」

不過她的道歉網友並不買單，認為孟美岐「知三當三」，就是知道自己是小三，還繼續當小三，「知三當三」更成為了熱評詞。新浪娛樂報導，孟美岐表示有詢問陳令韜是否已和女友分手，得到是單身狀態的答案才交往的，否認當小三。網友則提出疑點，指出曝光的對話記錄中，陳令韜曾向女友表示「我明確過我有愛的人，她（孟美岐）也問過我」，認為孟美岐根本知情。

此外，在她發文回應前，就有網友發現微博上有「孟美岐發長文道歉」的話題，但當時點進去時仍沒有道歉文，直到晚間她才發文；網友開酸「道歉還要先買熱搜」、「道歉還要先預熱？」、「貸款 道歉」，還有網友看到她發文後直虧「是短文，哪裡長了」。

孟美岐主演的電影「我心飛揚」預計將會受到很大影響。（取材自微博）

事件發生後，孟美岐主演的電影「我心飛揚」將會受到很大影響，首當其衝的就是出品公司，包括徐崢的「北京 真樂道」，和導演王放放的「北京光影四季」「我心飛揚」是冬奧會題材，講述了速滑項目金牌零突破的故事，由徐崢監製，王放放執導，還有夏雨、薩日娜等實力派演員加盟。