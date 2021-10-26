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「第一爐香」口碑差 馬思純彭于晏狂被批沒CP感

娛樂新聞組／綜合報導
馬思純和彭于晏被吐槽沒演出情侶的感覺。（取材自微博）
馬思純和彭于晏被吐槽沒演出情侶的感覺。（取材自微博）

由馬思純和彭于晏主演、改編自張愛玲同名小說，從開拍就備受關注的電影「第一爐香」日前上映，四天累積票房只有2500多萬人民幣（約391萬美元），豆瓣評分更是跌破6分，創下導演許鞍華作品裡的最低分紀錄，網友批評思純和彭于晏「沒CP感」。

綜合媒體報導，「第一爐香」講的是涉世未深的上海少女葛薇龍（馬思純飾）在香港求學期間，投奔姑媽梁太太，並在情欲物的誘惑下，陷入花花公子喬琪喬（彭于晏飾）的情感旋渦，淪為姑媽社交誘餌。人性在此過程中，沉淪畸變的悲劇故事。

但「第一爐香」從選角、片場照流出的那一刻起，各界冷嘲熱諷的聲音就沒停過。

首先，網友覺得馬思純明顯不符合葛薇龍的形象，她五官好看，但偏健壯的身材不符合人物的脆弱感。而男主角喬琪喬是一個吃軟飯的花花公子，而彭于晏那健康的小麥色皮膚和一身的肌肉，和書中蒼白又脆弱的軟飯渣男相去甚遠。

馬思純飾演天真的小女生，時而噘嘴、瞪眼、扭捏的小動作，全都是浮於表面的套路演法，引發網友質疑她是否真正進入過角色。

彭于晏的表演也算不上出彩，他雖演出了油嘴滑舌又花心的感覺，但離軟飯渣男差得還遠。兩人間的感情刻畫也不夠深刻。

還有網友說，馬思純和彭于晏沒演出情侶的感覺，只是在尷尬地說著劇本安排好的台詞。

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