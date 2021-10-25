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孟美岐發聲「從未想介入他人感情」被酸：道歉先買熱搜

噓！星聞 綜合報導
孟美岐。（取材自微博）
孟美岐。（取材自微博）

中國女星孟美岐被控當製作人陳令韜小三，經紀公司則發聲明否認，表示孟美岐不清楚陳男私生活，並非主動介入，網友則解讀為「真的介入了」。在新浪娛樂報導孟美岐認了「交往過」後，她本人也於晚間親自發聲致歉。

孟美岐還表示有詢問陳令韜是否已和女友分手，得到是單身狀態的答案才交往的，否認當小三。

報導中她還表示自己平時很少上網，是工作人員通知才知道這件事，並稱無法接受自己莫名其妙就成了小三，當下真的很想直接打電話問男方「為何要騙我」此外，孟美岐也向大眾及正宮道歉。

孟美岐在個人微博寫道：「從未想過介入他人感情，但是卻造成了實質傷害，也對因此傷害到的人說一聲對不起，也向一直支持信任我的粉絲們說聲對不起，讓你們失望了。最後也向關注此事的大家說聲對不起，我會深刻反思！」

孟美岐回應「小三風波」。（取材自微博）
孟美岐回應「小三風波」。（取材自微博）

不過網友對孟美岐不知是小三一事存疑，認為陳令韜還曾在微博上轉發與女友周年紀念日的照片，連粉絲都知道陳有女友，孟美岐怎麼可能不知情，同時也指出在曝光的對話記錄中，陳令韜還曾向女友表示「我明確過我有愛的人 她也問過我」，她的道歉網友不買單，認為孟美岐是知三當三。

此外，在她發文回應前，就有網友發現微博上有「孟美岐發長文道歉」的話題，但當時點進去時仍沒有道歉文，直到晚間她才發文，讓網友開酸「道歉還要先買熱搜」、「道歉還要先預熱？」、「貸款道歉」，還有網友看到她發文後直虧「是短文，哪裡長了」。

在孟美岐發道歉文前就有網友看到「孟美岐發長文道歉」話題，被虧是「貸款道歉」。（取...
在孟美岐發道歉文前就有網友看到「孟美岐發長文道歉」話題，被虧是「貸款道歉」。（取材自微博）

微博 貸款 中國

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