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何炅喝醉抱周迅痛哭 黃磊手足無措

娛樂新聞組／綜合報導
何炅與周迅的友情非同一般。（視頻截圖）
何炅與周迅的友情非同一般。（視頻截圖）

有媒體拍到娛樂圈眾大咖現身烏鎮聚餐，何炅喝醉後直接抱著周迅痛哭不止，引起熱議。

來源：YouTube

網易娛樂報導，由黃磊擔任監製的烏鎮戲劇節近日正在如火如荼地舉辦中，他和周迅、何炅、王迅、楊天真、李誕還有徐帆等人在某餐廳聚會，一群人在桌上推杯換盞，交談甚歡。

只見一開始李誕和周迅坐在一起熱聊不斷，徐帆緊跟在黃磊身後和眾人打招呼，現場氛圍熱鬧非凡。正當大家開心之際，何炅喝醉後突然當著眾大咖的面痛哭起來，氣氛一下子就變了。

何炅似乎是喝醉後放飛自我，難得有機會把平日情緒都宣洩出來，抱著周迅痛哭不止。周迅沒有絲毫的不耐煩，她一隻手不停地在何炅背後來回撫摸，安慰對方。

黃磊見狀也站在何炅的身邊安慰對方，他似乎也是第一次遇到這種情況，整個人看起來手足無措。隨後又有一位好友拿著紙巾為何炅擦淚，等到對方情緒緩和後，一群人才重新入座。

這段視頻曝光後引起網友們熱議。在大多數觀眾印象中，何炅總是一副笑嘻嘻的樣子，沒想到私底下的他會這麼感性，猜測他是不是因為壓力太大，才忍不住喝醉後宣洩情緒。

說起來何炅這一年確實經歷許多，前段時間他因為「收禮」深陷輿論漩渦，受到不少指責。這段時間，湖南衛視的各大王牌節目在進行調整，「快樂大本營」無期限停播，給出的原因是要升級整改。

還有網友被何炅、周迅以及黃磊的友情所感動。何炅喝醉後能直接抱著周迅哭，黃磊也時刻照顧對方情緒，足以看出他們三人的感情非同一般。他們的友情確實超越了不少人，周迅上《嚮往的生活》時，就坦言和何炅認識了半輩子，早已經非常熟稔。

何炅哭倒周迅懷中。（視頻截圖）
何炅哭倒周迅懷中。（視頻截圖）
何炅與周迅的友情非同一般。（取材自微博）
何炅與周迅的友情非同一般。（取材自微博）

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