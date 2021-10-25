張雨綺挑戰撐傘妝 胸口牙籤 讓人不懂？

張雨綺曾挑戰過「撐傘妝」，胸前放「牙籤」，網友說看不懂。（取材自微博）

不少女明星近日流行在個人社交帳號中曬出自己的寫真作品，大部分都有撐著雨傘拍攝的照片，用媒體報導時用的詞語來說，就是「撐傘妝」，曾挑戰過「撐傘妝」的張雨綺引起網友關注，她胸口一個小道具意外成為焦點，但有網友表示「看不懂」。

張雨綺曾挑戰過「撐傘妝」，胸前放「牙籤」，網友說看不懂。（取材自微博）

網易娛樂報導，一位時尚 博主日前在網上曬出一組張雨綺挑戰「撐傘妝」的照片，並配文「張雨綺也挑戰過撐傘妝」。這組照片能夠再次引起網友們的關注，確實有著一定的道理，張雨綺是一位很少拍攝甜美風寫真的女明星，而張雨綺挑戰「撐傘妝」的寫真就是甜美風的寫真，無論是她的穿衣搭配，還是她的拍照動作都是在以彰顯甜美感為主，物以稀為貴，張雨綺這一組照片想不火都很難。這組「撐傘妝」照片閱讀量超過了40萬。

張雨綺挑戰「撐傘妝」時，穿著一件深藍色的露肩長裙，這件露肩長裙的設計太顯身材了，不僅領口開得很大，而且裙襬設計的也很短，可能是張雨綺為了降低自己的嫵媚感，她在領口處放了一個很可愛的東西，用網友們在評論區留言的來說，張雨綺在領口放了一個「牙籤」。

網友們一致好評，有網友認為張雨綺秀身材秀得很高級，還有網友認為張雨綺挑戰「撐傘妝」算得上天花板了，只是張雨綺在領口處放「牙籤」令網友們疑問了，有網友表示沒有看懂。

在領口處放「牙籤」，無非就是兩種意思，第一種意思就是縮小領口的大小，起到遮擋的作用，降低張雨綺的嫵媚感，第二種意思就是畫龍點睛，將觀眾的注意力吸引到領口。