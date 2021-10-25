入駐香港杜莎蠟像館 朱一龍「分身」玩自拍

朱一龍的「分身」與粉絲玩自拍。（取材自澎湃新聞）

內地演員朱一龍的蠟像近日入駐香港 杜莎夫人蠟像館。朱一龍的蠟像身穿黑色西裝，散發儒雅紳士的迷人魅力，但卻擺出一個可愛的自拍姿勢。為了給粉絲提供更獨特及親近的互動體驗，朱一龍的奇思妙想加上香港杜莎夫人蠟像館的創意，合作打造了首尊會「自拍」的蠟像。

來源：YouTube

香港文匯報報導，作為能「自拍」的蠟像內設自拍程式，方便粉絲拍攝後自行下載合照。對此，粉絲們紛紛表示，該蠟像不但為朱一龍分擔了每天的自拍工作 ，讓粉絲不用再每天催他上傳新的自拍照，還能讓大家實現與龍哥自拍的夢想。

據報導，2015年，朱一龍在電視劇「羋月傳」中飾演秦昭襄王嬴稷受到關注，2018年在「鎮魂」中一人分飾三角，人氣飆升。隨後，在「知否知否應是綠肥紅瘦」中飾演小公爺齊衡，獲得第25屆上海電視節白玉蘭獎「最佳男配角」提名 。朱一龍不斷磨練演技，出演影視作品「重啟之極海聽雷」、「叛逆者」、「峰爆」等，打響知名度，更斬獲不少專業獎項。

說起朱一龍和香港的緣分，他曾在採訪中表示，自己從小就很喜歡香港，早在他10歲時就曾到訪過香港。除此之外，朱一龍在影視作品中的角色也和香港頗有緣分，在熱播劇「叛逆者」中，他飾演的林楠笙受傷住院的重頭戲也是取景自香港。如今，朱一龍的第二尊蠟像正式入駐香港杜莎夫人蠟像館，續寫他與香港的故事。