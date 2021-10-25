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馬羚曬13萬天價電費單 微博求救

娛樂新聞組／綜合報導
馬羚透露自己家中電費飆漲，上網發文向網友求救。（取材自微博）
馬羚透露自己家中電費飆漲，上網發文向網友求救。（取材自微博）

中國資深演員馬羚，踏入演藝圈已近40年，曾多次獲得中國電影「百花獎」的提名與獲獎，隨後又進服裝學院進修，身兼演員、舞蹈家、服裝設計師多種身分。家住北京的她近來卻發現電費暴漲，她慌得在微博上發文求救，引發網友熱議。

馬羚23日晚間在微博上發文，表示自己從7月就沒收到電費單，向「國家電網」反應希望能補寄單子，相關單位則表示疫情期間太忙，一直等不到回應，後來卻收到一張「天價帳單」。這幾天帳單出爐，她看到數字後嚇傻，一個月電費居然高達13萬多人民幣（約2萬美元），她也順便曬出歷年同期帳單，發現過去幾年同期的帳單分別是503、988人民幣，讓她嚇得直呼：「今天，你們嚇壞了老母親！」

馬羚解釋，家中成員只有兩個，且沒有開空調、暖氣，平常在家只是開燈照明，一個月電費居然要這麼高，讓她氣得在微博直接點名國家電網：「這是要詐騙嗎？敲詐勒索？還是要幹什麼？」、「太可怕了！你們可是國家電網啊」。

發文一出，引來網友議論：「估計有人在偷電挖礦」、「我一家每個月600塊（人民幣）的電費我都覺得累」、「把所有電拔掉關掉，看電表會不會走」、「看來北上廣不光是房子貴，電費也承擔不起」，不過也有網友質疑「有人信嗎？我是不信，一般老百姓都用空調，她不用嗎？」

馬羚透露自己家中電費飆漲，上網發文向網友求救。（取材自微博）
馬羚透露自己家中電費飆漲，上網發文向網友求救。（取材自微博）

帳單 微博 中國

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