孟美岐被爆搶人男友 曖昧對話「456」啥意思？

孟美岐。（取材自微博）

中國 女星孟美岐被爆出介入「中國新說唱」音樂人陳令韜與女友的感情，還有疑似兩人對話截圖流出，其中一段對話出現多次「456」關鍵字，讓網民好奇討論「456」到底是什麼意思？就有人解答說，孟美岐與陳令韜都是音樂人，「456」是簡譜，等於是「fa sol la」，被指是「發騷啦」代稱。

陳令韜前女友（圖）在微博帳號「@他們叫我大花妞」貼出多張對話截圖，指控前男友與孟美岐有一腿。（取材自微博）

陳令韜前女友微博 帳號「@他們叫我大花妞」今天連環爆料孟美岐搶她男友，並在微博上貼出多張對話紀錄，包括疑似孟美岐與陳令韜的肉麻告白情話、兩人相約到酒店開房等內容，其中一段對話女方提到「往奇奇怪怪的方向去想 然後就會456了」、「我發現我開始有的時候對你失控了」；男方也曾傳訊說「456與456的對話都說不完整」，女方則回「剛剛是挺456的 從看到你短信開始起」。文中的「456」到底代表什麼意思引起網民好奇與討論。

孟美岐與陳令韜對話中的「456」意涵引起討論。（取材自微博）

一個網民就暗示，「456」就是「fa sol la」（fa sao la）的諧音，指「發騷啦」。此說法雖無法證實，卻已經被廣大網民瘋傳，成為微博熱門話題。

孟美岐與陳令韜對話中的「456」意涵引起討論。（取材自微博）

事實上，「456」是早已被許多人使用的暗語，在「百度 知道」裡，關於「456」是什麼意思的提問就有上萬條，意思有各種不同的解釋，有人說是「是我啦」、「失誤了」，也有稱是指「步步高升」的意思，不過似乎都與孟美岐和陳令韜的對話意思不合。