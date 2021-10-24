身價數百億男星曾被逼陪酒 怒批演藝圈潛規則

黃子韜日前在直播中怒批演藝圈的潛規則亂象。(取材自微博)

男星黃子韜曾為韓團EXO成員，退團後回到中國 發展，除了發行音樂作品外，更活躍於綜藝節目，以耿直性格聞名，對於演藝圈的潛規則，他坦言曾經被要求陪酒，氣得痛批這種亂象：「我不吃飯就是不給你臉，你就得生氣。」霸氣發言引起熱議。

綜合媒體報導，身價數百億人民幣的黃子韜日前在直播中提到演藝圈的潛規則亂象，憤怒說：「娛樂圈做劇的那些，低調聽你在那講話，那是給你臉。我忙的要死，為什麼吃完了飯還得去陪酒？」黃子韜表示，很多娛樂圈做劇的人自以為大咖，做了幾部劇賣給平台抱大腿，「我根本不care這些東西，我又不是求著你去拍你的戲，我管誰來了，什麼這個那個領導來了，跟我有什麼關係！」不只如此，黃子韜也霸氣表示，不會為了談成合作，就讓自己員工去出賣色相。

黃子韜這一番發言不意外引發網友熱議，有人讚他真性情，也有人羨慕他有錢就是任性，「太真實了，原來明星也會遇到這樣的事情」、「主要是他家本身就很有錢」、「這不和我們職場一樣嗎，不敬酒就是不懂事 不去陪吃飯就集體整你」。

黃子韜自退團後重心放在演藝圈，曾演出「大話西遊之愛你一萬年」、「談判官」、「夜空中最閃亮的星」、「熱血少年」等多部電視劇。