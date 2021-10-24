哥哥也拍戲被射殺 李小龍女兒：悲劇不應重演

李小龍之女李香凝（圖）談鮑德溫誤殺攝影師事件，提到「在電影拍攝現場，任何人都不應該被槍打死」。（圖：Shutterstock Andrew Walker攝影）

李小龍 之女、李國豪的妹妹李香凝近日對演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）誤殺攝影 師事件發聲，並提到「在電影 拍攝現場，任何人都不應該被槍打死」。

綜合媒體報導，68歲的鮑德溫近日在拍攝電影「Rust」時，由於手槍卡彈不慎傷及工作人員，導致攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）過世，48歲導演喬爾蘇扎（Joel Souza）受傷送醫。在這起震驚美國的事故發生後，不少人紛紛提及了李小龍之子李國豪，他在1993年拍攝一場槍戰戲時被道具槍擊中身亡，年僅28歲。

對於亞歷鮑德溫此次的意外，李香凝也公開發聲，透過哥哥李國豪的社群媒體向受害者表示慰問，「我們的心與Halyna Hutchins的家人、Joel Souza和所有被牽扯進此事的人同在，沒有任何人應該在拍攝片場被道具槍擊斃。」李香凝在發文最後還附上了心碎的表情符號。

李小龍之子李國豪（圖）在1993年拍攝一場槍戰戲時，被道具槍擊中身亡，年僅28歲。（本報資料照片）

李國豪當年在拍攝「龍族戰神」（The Crow）時，被同片演員使用道具槍射擊，雖然當時使用的是無彈頭空包彈，但因道具槍之前卡住的彈頭意外射出，導致李國豪腹部中彈，在搶救六小時後仍離世。