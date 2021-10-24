我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

哥哥也拍戲被射殺 李小龍女兒：悲劇不應重演

娛樂新聞組／綜合報導
李小龍之女李香凝（圖）談鮑德溫誤殺攝影師事件，提到「在電影拍攝現場，任何人都不應該被槍打死」。（圖：Shutterstock Andrew Walker攝影）
李小龍之女李香凝（圖）談鮑德溫誤殺攝影師事件，提到「在電影拍攝現場，任何人都不應該被槍打死」。（圖：Shutterstock Andrew Walker攝影）

李小龍之女、李國豪的妹妹李香凝近日對演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）誤殺攝影師事件發聲，並提到「在電影拍攝現場，任何人都不應該被槍打死」。

綜合媒體報導，68歲的鮑德溫近日在拍攝電影「Rust」時，由於手槍卡彈不慎傷及工作人員，導致攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）過世，48歲導演喬爾蘇扎（Joel Souza）受傷送醫。在這起震驚美國的事故發生後，不少人紛紛提及了李小龍之子李國豪，他在1993年拍攝一場槍戰戲時被道具槍擊中身亡，年僅28歲。

對於亞歷鮑德溫此次的意外，李香凝也公開發聲，透過哥哥李國豪的社群媒體向受害者表示慰問，「我們的心與Halyna Hutchins的家人、Joel Souza和所有被牽扯進此事的人同在，沒有任何人應該在拍攝片場被道具槍擊斃。」李香凝在發文最後還附上了心碎的表情符號。

李小龍之子李國豪（圖）在1993年拍攝一場槍戰戲時，被道具槍擊中身亡，年僅28歲...
李小龍之子李國豪（圖）在1993年拍攝一場槍戰戲時，被道具槍擊中身亡，年僅28歲。（本報資料照片）

李國豪當年在拍攝「龍族戰神」（The Crow）時，被同片演員使用道具槍射擊，雖然當時使用的是無彈頭空包彈，但因道具槍之前卡住的彈頭意外射出，導致李國豪腹部中彈，在搶救六小時後仍離世。

電影 攝影 李小龍

上一則

霍蘭德最後1部蜘蛛人 「無家日」片長2.5小時

下一則

胡瓜錄影太拚脊椎變形 小禎心疼

延伸閱讀

亞歷鮑德溫誤殺 專家指至少犯3個錯 死者老公發聲

亞歷鮑德溫誤殺 專家指至少犯3個錯 死者老公發聲
「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償
亞歷鮑德溫誤殺事件 有人一邊報案一邊甩鍋

亞歷鮑德溫誤殺事件 有人一邊報案一邊甩鍋
片場遭誤殺女攝影師 立足男人世界 同行讚才華

片場遭誤殺女攝影師 立足男人世界 同行讚才華

熱門新聞

范丞丞、歐陽娜娜爆戀情。(取材自微博)

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

2021-10-21 21:26
李雲迪。(取材自Instagram)

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

2021-10-22 22:27
亞歷鮑德溫誤殺了攝影師。（路透）

喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師

2021-10-22 00:23
李雲迪。（取材自微博）

李雲迪嫖妓被捕 郎朗躺著也中槍

2021-10-22 15:13
王菲與15歲女兒李嫣。取材自微博

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

2021-10-16 08:22
趙麗穎穿過季禮服出席活動。（取材自微博）

趙麗穎穿過季禮服 網讚撐國貨

2021-10-22 02:16

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」