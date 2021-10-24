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「當男人戀愛時」再翻拍 包貝爾變成「戀哥」

娛樂新聞組／綜合報導
「東北戀哥」由包貝爾主演。（取材自微博）
「東北戀哥」由包貝爾主演。（取材自微博）

台灣藝人邱澤主演的台灣愛情片「當男人戀愛時」，翻拍自南韓2014年同名電影，票房表現不俗，中國也推出翻拍版「東北戀哥」，市井氣息重的東北漢子，同樣以笨拙又直白地追愛技巧猛攻女主角，更重現好幾幕「當男人」中的經典畫面。

綜合媒體報導，「東北戀哥」由37歲演員包貝爾演出邱澤角色「阿成」、22歲的梁頌晴飾演許瑋甯角色「浩婷」。包貝爾演出過電影「致我們終將逝去的青春」、「四大名捕」系列，尤以電視劇「宮鎖珠簾」的「蘇培盛」一角及「奔跑吧兄弟第二季」節目引起注意。22歲的梁頌晴演出過也是翻拍韓片的「陽光姐妹淘」，此片導演就是包貝爾。

「東北戀哥」把整個故事搬到飄雪的東北上演，從預告看來，中國版包貝爾也有像邱澤鑽進許瑋甯工作的櫃檯玻璃窗的動作，但沒有狂丟號碼牌；包貝爾也要給梁頌晴簽類似「戀愛集點合約」的紙，這場戲，邱澤是被許瑋甯淋果汁；包貝爾則是被淋一大碗透明的應該是酒。

「東北戀哥」由與包貝爾合作過「四大名捕」系列的秦小珍執導，官方形容「有笑有淚」、「哥味兒十足」、「柔情鐵漢」。

網友的評價幾乎是相當期待這部電影，直言「包貝爾也太可愛了吧！好期待這部電影呀」、「包貝爾真的很適合這樣的角色呀」、「很新穎的劇情啊，必須看起來」，不過該片目前沒有上大銀幕的計畫，將在愛奇藝平台播出。

邱澤在「當男人戀愛時」扮演花襯衫的討債流氓，全程說台語、啃甘蔗。（圖：金盞花大影...
邱澤在「當男人戀愛時」扮演花襯衫的討債流氓，全程說台語、啃甘蔗。（圖：金盞花大影業提供）

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