李雲迪嫖妓延燒 火辣愛徒躺槍 喊冤：沒越界師生關係

李雲迪的徒弟、馬來西亞「鋼琴女神」李元玲莫名被牽連。（取材自微博）

近期參演綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」的中國 鋼琴家李雲迪 ，日前爆出因嫖娼遭逮，被中國官媒直接點名批評，中國音樂家協會、中國演出行業協會將他除名，瞬間從「鋼琴王子」淪為劣跡藝人。

綜合媒體報導，身材火辣的馬來西亞「鋼琴女神」李元玲因是李雲迪徒弟之一，也被牽連，網友私訊李元玲表達「關心」師徒關係是否建立在見不得人的連結上，她日前發聲回應師父嫖娼被逮一事，盼大家別再問她，「我只知道他是一個很有才華的鋼琴家，人很nice~」，並說道：「從來沒有越界師生關係」。

報導指出，李元玲過去一直以身為李雲迪的徒弟為傲，但她更吸引大家注意的，則是那宛如動漫「航海王」中「娜美」那般魔鬼的性感身材。如今師父嫖妓被抓，就有網友懷疑兩人關係不僅僅只是師徒關係，還問她知不知情師父有嫖妓的習慣。

李雲迪的徒弟、馬來西亞「鋼琴女神」李元玲莫名被牽連。（取材自微博）

對此，李元玲無奈發文，解釋前一晚在打電動開實況，所以不知道李雲迪發生了什麼事情，點進網路新聞才發現自己也中槍。她表示：「請大家不要問我，I have no comment（我無話可說）。我只知道他是一個很有才華的鋼琴家，人很nice～從來沒有越界師生關係。」仍為師父說了好話。

不過，最讓人想不到是，李雲迪事件竟然牽涉到黃曉明。報導稱，原來在2016年黃曉明跟李雲迪在北京一起出席活動，當時還有涉及強姦案被刑事拘留的吳亦凡 ，現時李雲迪及吳亦凡也涉案被封殺，圈中人紛紛跟二人劃清界線，網民還笑該張三人合照是黃曉明最想銷毀的照片，更因而登上熱搜，相當搞笑。