我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

李雲迪嫖妓延燒 火辣愛徒躺槍 喊冤：沒越界師生關係

 娛樂新聞組╱綜合報導
李雲迪的徒弟、馬來西亞「鋼琴女神」李元玲莫名被牽連。（取材自微博）
李雲迪的徒弟、馬來西亞「鋼琴女神」李元玲莫名被牽連。（取材自微博）

近期參演綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」的中國鋼琴家李雲迪，日前爆出因嫖娼遭逮，被中國官媒直接點名批評，中國音樂家協會、中國演出行業協會將他除名，瞬間從「鋼琴王子」淪為劣跡藝人。

綜合媒體報導，身材火辣的馬來西亞「鋼琴女神」李元玲因是李雲迪徒弟之一，也被牽連，網友私訊李元玲表達「關心」師徒關係是否建立在見不得人的連結上，她日前發聲回應師父嫖娼被逮一事，盼大家別再問她，「我只知道他是一個很有才華的鋼琴家，人很nice~」，並說道：「從來沒有越界師生關係」。

報導指出，李元玲過去一直以身為李雲迪的徒弟為傲，但她更吸引大家注意的，則是那宛如動漫「航海王」中「娜美」那般魔鬼的性感身材。如今師父嫖妓被抓，就有網友懷疑兩人關係不僅僅只是師徒關係，還問她知不知情師父有嫖妓的習慣。

李雲迪的徒弟、馬來西亞「鋼琴女神」李元玲莫名被牽連。（取材自微博）
李雲迪的徒弟、馬來西亞「鋼琴女神」李元玲莫名被牽連。（取材自微博）

對此，李元玲無奈發文，解釋前一晚在打電動開實況，所以不知道李雲迪發生了什麼事情，點進網路新聞才發現自己也中槍。她表示：「請大家不要問我，I have no comment（我無話可說）。我只知道他是一個很有才華的鋼琴家，人很nice～從來沒有越界師生關係。」仍為師父說了好話。

不過，最讓人想不到是，李雲迪事件竟然牽涉到黃曉明。報導稱，原來在2016年黃曉明跟李雲迪在北京一起出席活動，當時還有涉及強姦案被刑事拘留的吳亦凡，現時李雲迪及吳亦凡也涉案被封殺，圈中人紛紛跟二人劃清界線，網民還笑該張三人合照是黃曉明最想銷毀的照片，更因而登上熱搜，相當搞笑。

黃曉明(中)跟李雲迪(左)、吳亦凡的合影，近日上了熱搜。（取材自微博）
黃曉明(中)跟李雲迪(左)、吳亦凡的合影，近日上了熱搜。（取材自微博）

李雲迪 中國 吳亦凡

上一則

重提李雲迪春晚「找力宏」 劉謙：8年前沒人信我所的話

延伸閱讀

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」
中國全面封殺李雲迪 恐終生禁演

中國全面封殺李雲迪 恐終生禁演
李雲迪嫖妓被捕 郎朗躺著也中槍

李雲迪嫖妓被捕 郎朗躺著也中槍
李雲迪嫖妓被捕上了紐約時報 但尚不構成犯罪

李雲迪嫖妓被捕上了紐約時報 但尚不構成犯罪

熱門新聞

范丞丞、歐陽娜娜爆戀情。(取材自微博)

歐陽娜娜爆戀情 對象是范冰冰弟弟「蝴蝶紋身」露餡

2021-10-21 21:26
亞歷鮑德溫誤殺了攝影師。（路透）

喜劇天王亞歷鮑德溫拍槍戰戲 誤殺了女攝影師

2021-10-22 00:23
王菲與15歲女兒李嫣。取材自微博

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

2021-10-16 08:22
李雲迪。(取材自Instagram)

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

2021-10-22 22:27
受緋聞影響，福原愛的公司幾乎形同倒閉。（取材自微博）

福原愛形象受損 公司瀕臨倒閉

2021-10-16 14:00
林青霞的美貌歷久不衰，她19歲時的校服造型驚艷日本網友。（取材自微博）

林青霞19歲學生照日網瘋傳 獲讚最美校花

2021-10-21 02:27

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」