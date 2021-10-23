「新逃學威龍」遭批消費星爺 網：像妓女偽裝純真

「新逃學威龍」被網友質疑「消費星爺」。（取材自微博）

香港電影 「逃學威龍」稱得上是奠定周星馳巨星地位的作品，當年大收4380多萬港元，成為1991年香港票房冠軍，兩部續集同樣大收旺場，戲中人物、對白、劇情、場景都成為觀眾經常回帶的材料。

香港01報導，相隔30年，中國 片商推出翻拍作「新逃學威龍」，找來原版的「黃小龜」黃一山再次演出、羅家英飾演吳孟達的角色「曹達華」，再加上星爺固定班底黃一飛，再次上演警察當卧底潛入學校查案的故事。有星爺光環加上舊人加持，「新逃學威龍」觀影人次已逾555萬，片方分帳近1360多萬港元，成績不俗。

雖然票房成功，但「新逃學威龍」仍難逃被封「爛片」的命運。報導指出，觀眾及媒體普遍認為新版照抄舊版，但製作質素、劇本及演員表現就差得多，男主角張浩當然難以超越星爺，但其過份成熟的外表，連最基本扮學生都做不到，實在難以令觀眾入戲。

報導稱，就算有黃小龜、家英哥及黃一飛坐鎮都無補於事，有網民留言批評：「國產網大成了香港演員養老院」，指香港上兩代的演員，現在都轉戰中國網路電影市場，靠販賣集體回憶來餬口，拍出一部又一部質素低落的作品。網民其他留言亦相當一針見血：「到底是有多缺錢，又到底是有多自信，才會決定翻拍」、「因為逃學威龍情懷來看，卻發現是被騙了」、「偽裝幽默，就像妓女偽裝純真一樣，讓人噁心」、「我就是想看看這部是能拍到有多爛」、「蹭熱度成功，拍電影失敗」。