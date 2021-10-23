范丞丞「蝴蝶」刺青洩情事 爆熱戀歐陽娜娜 工作室駁斥

范丞丞的手臂多了「蝴蝶」紋身，被猜測與歐陽娜娜有關。（取材自微博）

女星范冰冰 的親弟弟范丞丞自選秀節目「偶像練習生」出道後，先以限定團體NINE PERCENT活動，團體解散後活躍於綜藝、戲劇領域。日前有粉絲發現范丞丞的手臂多了「蝴蝶」紋身，引發諸多聯想，其中有粉絲猜測與歐陽娜娜有關，隨後他的工作 室澄清紋身的意義。

范丞丞蝴蝶紋身出現後，有疑似粉絲的網友意有所指發文：「有本事紋大提琴啊你！」而大提琴讓人第一時間聯想到歐陽娜娜，加上歐陽娜娜暱稱「娜比」，在Instagram的簡介也是打「nabi」，與蝴蝶的韓文讀音正好一致，再加上范丞丞出道前曾被送往南韓 訓練，各種蛛絲馬跡引發戀愛聯想。

有網友表示，「就是談戀愛了又怎樣，管真多」、「紋個蝴蝶穿個蝴蝶都不行了，怎麼蝴蝶已經成為個人的專屬了嗎」、「拍完一年了才突然想到要刺？」、「這麼大一個紋身以後怎麼接戲」。

不過范丞丞工作室解釋，蝴蝶紋身是范丞丞對於影視作品《致命願望》的紀念，他曾在拍攝後有感而發表示：「《致命願望》的裘文東，是我喜歡上演戲的角色，覺得自己一下子打開了一個新世界。」因此對他而言有特殊意義，希望外界不要過度解讀。