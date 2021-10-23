楊宗緯唱火「涼涼」 上節目遭揶揄「涼了」尷尬苦笑

楊宗緯上綜藝，遭主持人金星揶揄「涼了」，場面一度尷尬。（取材自微博）

台灣 藝人楊宗緯從「超級星光大道 」出道，但中間遭遇合約問題，沉寂好一段時間，2017年他才以「三生三世十里桃花」的片尾曲「涼涼」獲得注意，將事業重心轉移至大陸的他，近來參加陸綜「追光吧！哥哥」，竟遭主持人金星揶揄「涼了」，暗指他「沒指望」，尷尬表情全都露。

鏡周刊報導，楊宗緯參加「追光吧！哥哥」第二季，要為他沉寂多時的演藝事業再博翻身機會，近日節目片段曝光，擔任評審的主持人金星，一出場就表示聽過楊宗緯的「洋蔥」，隨後就要求楊宗緯演唱「涼涼」，還語帶雙關地吐槽，「後來就『涼涼』了是吧？」讓楊宗緯只能尷尬地笑說，「對」。

「涼了」是中國流行語，意指毫無希望、絕望，形同諷刺楊宗緯的演藝事業沒起色。

楊宗緯面對金星當著其他20幾位參賽者面，直接吐槽他「涼了」，忍不住露出尷尬的苦笑，仰頭無奈的表情全都被鏡頭拍下，他還小聲地回應「對」，字幕更幫忙上了「你會鼻酸，你會流淚」的效果，讓大批歌迷看了都紛紛留言「期待實力派楊宗緯的表現」、「不愧是金星老師，很敢講」、「這一季節目追定了」、「滿滿的亮點」，引起熱議。

楊宗緯2007年參加「超級星光大道」時一鳴驚人，和蕭敬騰 成為節目最受矚目的兩位選手之一，但因合約問題沉寂相當久的時間，而後蕭敬騰一路坐穩天王地位，楊宗緯卻起起伏伏，如今得靠綜藝博翻身。