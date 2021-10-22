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李雲迪涉嫖曝「性」向 網：終於還王力宏清白

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏(右)和李雲迪(左)一直被傳「關係曖昧」。（取材自鳳凰網）
王力宏(右)和李雲迪(左)一直被傳「關係曖昧」。（取材自鳳凰網）

中國鋼琴家李雲迪涉嫖娼被抓令人震驚，原因之一是過去外界一直猜測李雲迪的性取向，傳得最多的是李雲迪與歌手王力宏關係曖昧。不過這次事件曝光後，有網民笑說「終於還王力宏清白」，而王力宏晚上亦被人發現上過微博「食花生」。沒想到，有網民搞錯對象，跑到鋼琴家郎朗老婆吉娜微博下留言稱：「你老公被抓了」、「你老公有你這樣的老婆，為啥還去嫖娼」，讓人哭笑不得。

有網民翻出一段八年前王力宏的微博，當時他寫道：「我是異性戀，李雲迪也是喜歡女生，所謂宏迪到底是甚麼情況？！或許只是開玩笑，只是娛樂新聞，但我還是希望大家能分辨甚麼是真的，甚麼是胡扯！」有粉絲說終於水落石出，當年一直被抹黑，甚至扯上李雲迪才令王力宏近年走下坡。事實上，王力宏2013年與李靚蕾結婚，育有兩女一子，謠言早已不攻自破。

另外，王力宏工作室在李雲迪被捕後有更新，竟然是轉發「平安北京朝陽」微博一段警察翻唱王力宏的「花田錯」片段，歌詞中提到：「直接全部逮捕，你能怎樣，你們犯了錯，就應該裁決什麼都別說，正義面前別想跑。」網民即起鬨：「開心你就說出來吧」、「開心你就給老闆開香檳吧」。

而網紅張棟偉則在微博發文爆料，「據傳李雲迪涉黃被抓了，還是吳籤（吳亦凡）供出來的」，貼文一曝光後隨即在網路發酵，網民紛紛留言「還是保持中立吧」、「真假，好震驚」、「我就默默吃瓜」、「不傳謠也不信謠」。

李雲迪被捕，郎朗老婆吉娜無辜被牽連。（取材自微博）
李雲迪被捕，郎朗老婆吉娜無辜被牽連。（取材自微博）

李雲迪 微博 警察

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