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亞歷鮑德溫「誤殺」非首例 李小龍兒子也是命喪片場

暴瘦加上白鬍鬚 任達華突老10歲

娛樂新聞組／綜合報導
任達華(圖)在電影中的造型和平日模樣差別甚大。（取材自微博）
任達華(圖)在電影中的造型和平日模樣差別甚大。（取材自微博）

66歲的香港演員任達華拍攝電影「誤殺2」的花絮曝光，視頻中，任達華用高溫燙過的鑷子燙鬍子，疼得大叫但仍然繼續，只為了讓角色更加真實，鬍子效果更有故事感一些。劇組人員透露，任達華每天都會重複同樣的動作，這樣的毅力確實讓人欽佩。

貓眼娛樂報導，在「誤殺2」中，任達華造型大變，看上去老了十歲，身材與以前相比也有很大差距，似乎有了暴瘦的跡象。同時，他的皮膚變得特別黝黑，完全沒有以前的帥氣感。看得出來，任達華為拍這部電影，耗費了許多心思。他連片中的道具都力求做到最真實，還要求道具組把手帕弄得破舊一點，背心也要再黑一些，如此精益求精的態度，也難怪他在圈內是德高望重的前輩了。

據報導，網友們看到視頻後，誇讚好演員就應該和任達華一樣，就連細節都是戲。還有人覺得他白鬍子也很帥氣，只是身材有些消瘦，不少人都很擔心任達華的身體情況。

任達華曾主演過「龍城歲月」、「文雀」、「歲月神偷」等好作品，近年來也沒有淡出熒幕，而是繼續拍戲，給大家帶來好作品。他與妻子琦琦在1997年結婚，還有了一個女兒。

報導稱，任達華是一位很優秀的演員，一直很敬業，此前他傷勢還未癒合，便帶著傷拍戲，還纏著繃帶做宣傳。

任達華在電影中的造型(圖)和平日模樣差別甚大。（取材自微博）
任達華在電影中的造型(圖)和平日模樣差別甚大。（取材自微博）

電影 高溫 香港

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