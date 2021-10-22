竇靖童 久違同框「爸爸」李亞鵬

李亞鵬與竇靖童久違同框。（取材自微博）

竇靖童與「爸爸」李亞鵬近日出席北京 嫣然兒童醫院活動，二人久違同框，氣氛融洽，好似親生父女。

貓眼娛樂報導，此次李亞鵬和竇靖童是參加「愛的回想」慈善晚宴，二人一同走上紅毯。工作 人員向李亞鵬和竇靖童遞上簽字筆，李亞鵬細心提醒竇靖童簽名方向。當竇靖童路過拍照區，被李亞鵬貼心叫回來一起拍照，二人不斷互動聊天。

當天李亞鵬出席活動一身黑色西裝搭配蝴蝶結，竇靖童依舊留有個性的髮型，身穿黑色闊腿牛仔褲搭配一件黑色西服外套，打扮的中性幹練。

李亞鵬是王菲 的第二任丈夫，而竇靖童是王菲與第一任丈夫竇唯所生。據悉，在當年竇靖童還在上學的時候，李亞鵬曾為了幫助她轉學，在校外苦等了校長三個小時，在之後竇靖童辦人生的第一場演出的時候，李亞鵬也到場支持。而竇靖童也是非常喜歡和尊敬李亞鵬，跟隨李亞鵬生活十多年，在與王菲結婚後，竇靖童就改口稱「爸爸」。

在2013年李亞鵬與王菲離婚後，李亞鵬私下仍與竇靖童有聯繫，除2015年竇靖童演出他親臨現場以外，竇靖童的生日，以及在8月份家庭聚餐，也都叫上竇靖童一同參加，可見兩人的關係如同親生父女一般。