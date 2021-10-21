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演技大爆發 鄭嘉穎扮仁醫 有望三度衝視帝

娛樂新聞組／綜合報導
鄭嘉穎在「星空下的仁醫」中演技讓人驚艷。(取材自微博)
鄭嘉穎在「星空下的仁醫」中演技讓人驚艷。(取材自微博)

TVB台慶劇「星空下的仁醫」正在熱播，劇集由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡和羅子溢（前名羅仲謙）主演，其中，鄭嘉穎的演出尤其亮眼，網友看好他能問鼎本屆台慶頒獎禮「最佳男主角」殊榮。

香港01報導，「星空下的仁醫」講述一群兒科醫生為患病兒童盡心盡力的溫情故事，當中不但有大量手術場面，還有醫院、醫生之間的政治角力，劇味甚濃。而飾演「鬍鬚醫生」許甘楓的鄭嘉穎更是劇集一大亮點，有不少網友直指他的戲中造型，與他第二次獲封「TVB視帝」之作、10年前飾演的「怒火街頭」「Law霸」羅力亞相似，十分看好他能問鼎本屆台慶頒獎禮「最佳男主角」殊榮。

此外，而鄭嘉穎在劇中的表現亦獲得觀眾大讚，雖然睽違TVB劇集4年有多，上一套主演的劇集是2017年的「迷」，但視帝級演技仍然絲毫不減，他在第二集中更完美演繹快速切換情緒、表情，演繹流暢度高亦甚有說服力。

另外，鄭嘉穎與馬國明對戲也甚有火花，兩人在戲中因為一次手術失敗而冷戰了足足20年，後來因為一次換肝手術而重逢，當兩人開始放下成見後，鄭嘉穎卻發現馬國明刻意炒作這次手術，害他在西北醫院無立足之地，搞到他立即忍不住和對方衝突，爆發式演技讓觀眾叫好。

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