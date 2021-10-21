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鞏俐被爆棄新加坡籍改回中國籍 網稱「現在回頭不晚」

娛樂新聞組╱綜合報導
鞏俐被爆已從新加坡籍改回中國籍。（取材自微博）
鞏俐被爆已從新加坡籍改回中國籍。（取材自微博）

身為華語電影界知名影后的鞏俐，被爆料已正式申請退出外國籍，改回中國籍。不少人對鞏俐的做法表示質疑，認為她是為了賺錢才選擇改回中國籍。不過大部分人都在歡迎她的回歸，讚賞她的愛國舉動，稱：「現在回頭還算明智，不晚。」

蓋飯娛樂報導，現年55歲的鞏俐憑藉電影「紅高粱」、「秋菊打官司」、「霸王別姬」等等獲獎無數，但也飽受爭議，一是因為國籍、二是因為感情。

據報導，1996年，鞏俐和煙草公司亞太地區總裁黃和祥步入婚姻的殿堂，男方正是新加坡籍。隨後在2008年，鞏俐退出中國籍並選擇加入新加坡籍，辦理入籍手續時，是在丈夫黃和祥陪同下完成的。鞏俐更換國籍這件事在當時就引起了不小的爭議。

對此，鞏俐曾表示是因為家人的關係才選擇加入的新加坡籍，她每年都會前往新加坡住上一兩周，都是住酒店。報導稱，不過這段婚姻在2009年走向了句點，告別新加坡籍的老公後，鞏俐也並沒有將自己的國籍更改回來。

2019年，鞏俐出演中國女排風雲人物郎平，她因為國籍問題引起網友不滿。鞏俐也對此表示：「無論什麽國籍，都是炎黃子孫。」

2019年5月，鞏俐被曝早已低調嫁給法國電子音樂家讓·米歇爾·雅爾，兩人在國外生活了好一段日子。

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