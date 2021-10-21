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古裝男神任嘉倫「翻車」 新劇扮人魚被爆穿肌肉衣

娛樂新聞組╱綜合報導
「古裝男神」任嘉倫新劇造型「翻車」。（取材自微博）
「古裝男神」任嘉倫新劇造型「翻車」。（取材自微博）

由人氣演員迪麗熱巴、任嘉倫主演的古裝仙俠劇「馭鮫記之與君初相識」日前發布預告，卻被眼尖網友扒出任嘉倫疑似穿「肌肉衣」，一向有「古裝男神」封號的任嘉倫罕見翻車，遭到不少網友吐槽。

綜合媒體報導，「與君初相識」是部集奇幻、仙俠於一體的古裝人魚童話，任嘉倫在劇中飾演的是鮫人，所以他的下半身是魚尾，但特效做出來的魚尾卻被網友吐槽像「大蒲扇」，絲毫沒有美感。

其中，一場任嘉倫裸著上身從水中冒出的戲，更是被眼尖網友發現他疑似穿了「肌肉衣」，脖子處呈現兩個顏色，可看到明顯的縫隙，非常不自然。網友甚至扒出的市售的「肌肉衣」拿來做比對。

任嘉倫疑似穿肌肉衣拍戲，瞬間引起網友爭議。有人說，女演員常被要求不能太胖，只要稍微發福就會遭到群嘲，但沒有真肌肉的男演員卻可以穿肌肉衣拍戲，質疑「這樣公平嗎？」但也有粉絲為任嘉倫叫屈，表示他也是受到導演安排，其實他本人的身材管理還是非常好的。

除了任嘉倫的肌肉衣，劇中的特效也遭到吐槽。例如預告中有一段動畫空鏡，可以明顯看出場景畫面非常假，廉價程度堪比劣質手遊背景，難怪有網友吐槽「一毛特效」。

不過，幸好一向被吐槽古裝造型醜的迪麗熱巴，這次意外受到好評，尤其她再度扮演九尾狐，更是讓網友期待。

任嘉倫在仙俠劇「馭鮫記之與君初相識」疑穿「肌肉衣」。（取材自微博）
任嘉倫在仙俠劇「馭鮫記之與君初相識」疑穿「肌肉衣」。（取材自微博）
「古裝男神」任嘉倫新劇造型「翻車」，被爆穿肌肉衣。（取材自微博）
「古裝男神」任嘉倫新劇造型「翻車」，被爆穿肌肉衣。（取材自微博）

肌肉 迪麗熱巴 導演

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