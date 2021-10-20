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周星馳「爺孫戀」獲澄清 17歲落選港姐：只是朋友

娛樂新聞組／綜合報導
59歲周星馳曾與17歲落選港姐張曉祺出海遊玩。（取材自微博）
59歲周星馳曾與17歲落選港姐張曉祺出海遊玩。（取材自微博）

今年8月有港媒報導59歲周星馳與17歲落選港姐張曉祺（Ukei）出海遊玩，雖一行多人，但港媒仍以42歲「爺孫戀」大肆報導周星馳和張曉祺之間的關係，指周星馳對張曉祺「一見鍾情」，對女方照顧無微不至，二人遊玩打鬧十分歡樂。

張曉祺否認和周星馳「爺孫戀」傳聞，表示頂多算是忘年交。（取材自Instagram...
張曉祺否認和周星馳「爺孫戀」傳聞，表示頂多算是忘年交。（取材自Instagram）

網易娛樂引述港媒報導，張曉祺日前接受媒體採訪，首度公開回應和周星馳的相識經過，她表示，兩人是經過朋友介紹認識，經常一起品酒，卻只是普通朋友的關係。至於外界所說的「爺孫戀」傳聞，張曉祺直接否認，表示頂多算是忘年交。被問及是否因為周星馳提高了自己人脈，她否認並後悔被拍到。

張曉祺與周星馳出海玩樂，事後將在遊艇上的照片放上社交網，結果遭星爺發律師函，問到之後有否有再跟周星馳聯絡，她坦言有直接與周星馳溝通，但內容不便透露，又指對方並無責罵自己，也沒要求她閉嘴，只是叫她在社交媒體上刪除照片，張曉祺坦言有收藏那些照片，但不會再公開。

她否認簽保密協議，稱周星馳也幫他們拍視頻，拍照是光明正大的，並非偷拍，但承認周星馳有說過不讓傳出去，畢竟是朋友聚會。至於網傳周星馳為了怕造成影響，和張曉祺聯繫時只用語音，從來不打字，張曉祺直言周星馳比較忙，有打過字不過很少，並不像媒體報導的那般誇張。

周星馳

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