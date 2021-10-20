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張杰摔傷後首次現身機場 手指纏滿繃帶

娛樂新聞組／綜合報導
張杰受傷後現身機場 ，手指纏滿厚繃帶。（取材自微博/視覺中國圖）
張杰受傷後現身機場 ，手指纏滿厚繃帶。（取材自微博/視覺中國圖）

有網友日前拍到大陸男星張杰受傷後現身機場開工的畫面，雖然前兩天才剛剛受傷，但這也完全沒有影響到張杰接下來的行程安排，不僅當天堅持完成好自己的工作，演唱會後也立刻開始了新節目的錄製。

據搜狐號「會火」報導，畫面中，張杰的手部受傷相當的明顯，手指頭上纏滿了厚繃帶，在使用手機的時候，動作都顯得有些吃力笨拙，能夠感受到此次手部受傷對他的影響頗為明顯。

在機場偶遇了張杰的粉絲都相繼在社交平台上曬出了偶遇張杰的照片，但面對路人時，張杰下意識地把手上的傷藏了起來，似乎並不想別人特別注意到他。

如此堅強又努力敬業，張杰手上後也得到了不少圈內人士的好評，比如「校長」譚詠麟就在社交平台發文為張杰的敬業點讚，帶傷工作十小時，的確需要異於常人的毅力才能堅持。

張杰受傷時的畫面被曝光時，其實令人大家十分心驚，表演時整個人摔倒在電梯上，看起來傷勢不輕。

在接下來的表演中，張杰當時手上的血跡非常明顯，紅色的一團在熒幕上相當惹眼，但張杰迅速調整好狀態，既安撫了台下的粉絲，也在第一時間跟現場活動現場的女兒老婆報平安，沉著又鎮定，在台上面帶笑容跟大家互動一副沒事人的模樣也讓大家十分感動。

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