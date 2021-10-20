楊冪黑禮服氣場十足 網封「釣系之神」

楊冪出席重要場合，經常以黑色禮服裝扮。（取材自微博）

大陸女星楊冪 日前加入代言品牌的直播活動，為展現代言人風範與氣場，她以一襲黑色方領口禮服亮相，優雅的黑禮服配上艷麗的紅唇，美得網友清一色誇「人間角色」。

楊冪過去出席重要場合，經常以黑色禮服裝扮，除了黑色最容易表現高雅之外，也更加襯托肌膚白皙，日前直播活動中的絲絨方領禮服，將其身材優勢完美展現，細緻的鎖骨、胸線，盈盈一握的纖腰，再到下半身修長筆直的美腿，窈窕曲線令無數女性羨慕。

楊冪出席重要場合，經常以黑色禮服裝扮。（取材自微博）

當天，工作 室為楊冪拍攝工作寫真照，她慵懶地坐在單人沙發以及矮茶几上，踢掉腳上的高跟鞋，手中不經意秀出代言品牌的口紅，在飯店的溫暖黃光襯托下，氛圍感十足，有粉絲以「釣系之神」形容她，在飯圈中指的是很有誘惑力、很吸引人、很勾人，將「撩人」這件事自然地內化至舉手投足之間。

作為「釣系之神」，除了楊冪本身眼神、身材夠魅惑之外，黑禮服也經常能為她營造出氛圍感，細數她的禮服，黑色比起其他顏色的禮服，不論是短禮服、細肩帶長洋裝、平口禮服，或是以碎鑽點綴的高衩星空禮服，都更能凸顯身為頂流女明星的氣場，以及屬於她這個年紀、閱歷該有的氣質。