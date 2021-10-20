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海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

明道自創保養品牌上海開店 單日營業額538萬美元

記者楊起鳳／綜合報導
明道自創保養品牌，在上海推出首家實體店面。（圖：歐希納提供）
明道自創保養品牌，在上海推出首家實體店面。（圖：歐希納提供）

「行走的CEO台灣男星明道去年推出高端保養品牌「歐希納」至今滿一年，日前在上海推出首家實體店，從線上轉到線下，首家專賣店則以品牌核心蘭花為主題，明道將現場打造成粉紅派對，演藝圈好友汪東城、吳克群、陳曉東紛紛送花祝賀。向來給人陽剛硬漢形象的他，更化身粉色系男神出席開幕，帶動實體店銷售一天達1.5億台幣（約538.3萬美元），將自創品牌累積經營一年的能量，在雙十一前夕提前爆發。

明道近期除了籌備保養品牌首間專賣店外，也馬不停蹄地排練音樂劇「趙氏孤兒」，但他也不忘抽空寵愛粉絲，一有空檔就透過直播與粉絲深夜談心，網友問他將來會愛女兒多還是老婆多，他笑喊：「自己現在沒有女兒！」但若有女兒還是會愛老婆多，他認為一個家庭夫妻之間關係和諧是最重要的，「媽媽開心，全家才會開心。」又說：「老公看到老婆開心，自己也因而會開心。」

網友誇他深懂女人心，難怪自創保養品牌，首家專賣店短短一天就印鈔1.5億台幣。而堪稱是跨界男神的他，近期與大陸女星黃奕搭檔拍攝新戲「夏末初見」，恰巧女方也有開設餐廳，兩人在拍攝現場不斷交換生意經，讓明道直喊又交到一位好朋友。

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