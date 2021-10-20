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孫儷帶孩子擺攤 愛心義賣2300美元捐公益

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷周末帶孩子擺攤義賣。（取材自微博）
孫儷周末帶孩子擺攤義賣。（取材自微博）

大陸女星孫儷發文分享周末帶孩子擺攤的經歷。孩子們帶著自己設計的衣服和本子，在路邊等待客人們光顧，天氣有點冷，但等等和小花堅持了快四個小時，結束時，孫儷問孩子們下次還來不來，他們說必須要來，看得出來，等等和小花很享受這次擺攤經歷。

來源：YouTube

網易娛樂報導，孫儷透露，這次擺攤得到了很多關愛流浪動物的人的支持，4個小時後一共收入1萬4741元（人民幣，下同，約2306美元），收入很可觀。不過這份收入他們決定捐出去，用於流浪動物救助，把對流浪動物的關愛持續下去，這個決定愛意滿滿。

孫儷的孩子們帶著自己設計的衣服和本子，在路邊等待客人們光顧。（取材自微博）
孫儷的孩子們帶著自己設計的衣服和本子，在路邊等待客人們光顧。（取材自微博）

孫儷的兒子等等九歲了，是個很有愛心的小男孩。等等擺攤的時候看到很多流浪動物，內心很感慨，他沒想到有這麼多動物在流浪。等等遇到了一隻流浪小黑狗，立馬抱著狗狗不放手，小花妹妹也在旁邊撫摸著狗狗的毛發，很是心疼。等等還跟媽媽說：以後養動物一定養流浪動物。是個很善良的小男孩，對動物滿懷關愛之心。

孫儷還曬出孩子們的自己設計的「商品」，一件T恤，一個本子。本子是妹妹做的，本子上面印了她和哥哥兩年前畫的畫，一本單價268元。

孫儷曬出孩子們的自己設計的「商品」。（取材自微博）
孫儷曬出孩子們的自己設計的「商品」。（取材自微博）

T恤是哥哥做的，上面印的是他和妹妹畫的畫，售價198元。當有顧客上門時，小花會主動介紹她的作品，積極主動很有幹勁。

而孫儷則坐在路邊花壇上觀察孩子們的表現，穿著一件深咖色外套，搭配黑色帽子，戴著口罩，打扮低調，網友幾乎認不出來。看到這些畫面，網友紛紛誇讚孫儷有愛心、教育孩子方面很有想法，評價孩子們的作品很漂亮。也有網友關注到售賣單價，引起熱議。

孫儷周末帶孩子擺攤。（取材自微博）
孫儷周末帶孩子擺攤。（取材自微博）

網友看到小花妹妹的本子標價是268元，覺得有點貴。畢竟普通的本子才幾塊錢，雖然小花妹妹加了自己的設計，但兩百多買個本子，在很多人看來確實不划算。

但從另一個角度講，孫儷擺攤是為了培養孩子們的生活能力，並不是為了賺錢。他們售賣的商品上標注了「愛心義賣」，也就是提前告訴顧客，這份收益會拿去做善事，當顧客購買商品的時候，是帶著愛心來買的，等於是大家一起做公益。

還有網友說：教育小朋友關愛流浪動物是好的，但是很多山區條件更貧困，還不如把錢捐給山區的小朋友和老人。

大概網友不了解，孫儷這些年已經做了太多公益。孫儷和鄧超已經連續八年為西部孩子們捐款，幫助那裡的孩子們求學。

孫儷 教育 口罩

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