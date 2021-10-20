「鶴唳華亭」耍心機搶太子位 金瀚嘆假哭好難

金瀚在「鶴唳華亭」中與宮女有曖昧。（圖：緯來戲劇台提供）

大陸男星金瀚自電視劇「錦繡未央」中的反派角色累積高人氣，演了幾部古裝劇，近來卻因主演「君九齡」慘遭觀眾批評，被網友毒舌形容扮相有如「深海魚」，但也有粉絲護航，回頭看他在「鶴唳華亭」中的造型，直呼「古典霸氣」、「其實很帥」。

在「鶴唳華亭」中，金瀚飾演齊王，是太子羅晉的大哥，因庶出而無法繼承大位，卻野心勃勃地覬覦太子寶座，一心想把羅晉拉下來。劇中，他屢次對太子出招，一場兩人諜對諜的戲，戲裡的羅晉真情流露淚流滿面，金瀚卻要假哭又不能被皇帝看出來，他直呼壓力超大、假哭超難。

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劇中，金瀚為奉茶給皇帝父親，拍攝前還特別學茶道，打茶、磨茶、掃茶、攪茶，多步驟讓他一個頭兩個大，宮廷古禮儀態動作更是馬虎不得，他笑稱：「幸好我的肢體協調挺不錯的。」更難的是台詞，劇中有些台詞他不懂，得特別去參考古籍。

金瀚在「鶴唳華亭」中極力想將羅晉飾演的太子拉下台。（圖：緯來戲劇台提供）

金瀚飾演的「齊王」被笑說是「媽寶」，經常把對母親的愛掛在嘴邊，但戲外的他有主見，反而是媽媽成天對他說「兒子我愛你」，讓他很不習慣；金瀚也是劇組的聊天王，為了拉近與劇中父母關係，見飾演皇帝父親的黃志忠叫「爹爹」，問候飾演母親的苗圃叫「苗媽」，常跟她聊生活瑣事，「岳父」張志堅喜歡品茶、旅遊，金瀚就投其所好的與他開講，透過這些互動又能向老戲骨們學習演技。