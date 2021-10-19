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黃子韜直播失控怒嗆酸民 「太療癒」竟創千萬銷量

娛樂新聞組／綜合報導
黃子韜直播中飆罵，造成另一種效果4小時就賣掉1.2億人民幣。 （取材自微博）
黃子韜直播中飆罵，造成另一種效果4小時就賣掉1.2億人民幣。 （取材自微博）

中國近年來直播帶貨風氣興盛，連藝人也來分杯羹，除了巨星劉德華曾與直播主合作販售電影票，女星張庭更固定開直播賣保養品。近日男星黃子韜也現身直播間帶貨，卻遇到酸民鬧場，讓他直接情緒失控回嗆，沒想到意外引起熱議，更創下1.2億人民幣（約1865.8萬美元）的銷量。

來源：聯合新聞網

綜合媒體報導，黃子韜近日開直播帶貨時，留言區出現不少酸民鬧場，甚至指他「割韭菜」，讓他直接情緒失控狂飆「你憑什麼酸我」、「你從哪一個角度你能酸我」、「我就是全能，我可以24小時無間休工作，我人生就是工作，我就是這麼簡單」。

黃子韜談到先前曾捐款500萬人民幣（約77萬美元）給國家，甚至將自己品牌服裝全數下架捐出去給河南水災，如今被指責剝削粉絲，讓他愈想愈怒：「我直播間便宜賣東西，你買了開心還罵我，你是人嗎？」

黃子韜直播失控，飆罵酸民。（取材自微博）
黃子韜直播失控，飆罵酸民。（取材自微博）

黃子韜爆氣飆罵酸民卻起到意外效果，飆罵片段在網路上流傳，許多網友被他的真性情圈粉，直呼「有療癒效果」、「看了好搞笑」，也讓他直播4小時就創下1.2億人民幣銷量。

黃子韜曾為韓團EXO成員，退團後回到家鄉發展，在爸爸支持下創立公司「龍韜娛樂」，除了發行音樂作品外，更活躍於綜藝節目，擁有超高人氣，私底下則以耿直性格聞名。

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