長津湖票房全球第二 美媒驚：好萊塢電影無法比擬

自中國十一檔上映三周以來，「長津湖」票房勢如破竹。（取材自微博）

自中國 十一檔上映三周以來，「長津湖 」票房勢如破竹，截至18日晚票房已達49.44億元（人民幣，下同，約7.68億美元），不僅成為2021年中國電影 市場的票房第二名，在全球市場上同樣名列第二。

環球網報導，目前2021年全球和中國票房冠軍還是春節檔頭部影片、2月21日上映的「你好，李煥英」（54.13億人民幣）。不過據預測，「長津湖」總票房將達54.35億，成為僅次於「戰狼2」的中國影史第二賣座片。

「長津湖」是一部關於20世紀50年代南北韓戰爭的中國主旋律電影，故事中心是中國士兵克服艱難險阻擊敗美國軍隊。

歐美媒體也十分關注「長津湖」的票房成績，美國「綜藝」（Variety）就報導說，「『長津湖』的票房已經超過7.7億美元，其中僅IMAX巨幕的票房就達3460萬美元，是該制式非英語電影的第四高收入」。「好萊塢報導者」（The Hollywood Reporter）則讚嘆「長津湖」的票房成績是「疫情爆發以來好萊塢電影無法比擬的驚人數字」。

報導說，相比之下，同為18日上映的黑白藝術電影「蘭心大劇院」雖然有鞏俐和小田切讓出演，但首映票房僅230萬美元，無法和「長津湖」相提並論。而22日上映的科幻大片「沙丘」（Dune）才是考驗好萊塢電影在中國影響力的作品，即便該片有中國萬達旗下的傳奇影業參與投拍，但因為華納公司的院線、網路同步策略，票房很可能受到網路盜版資源的衝擊，目前「沙丘」的全球票房已達1.29億美元。

截至18日，2021年全球電影票房榜前十名中已經有3部中國電影，除了排名前兩位的「你好，李煥英」和「長津湖」，春節檔的另一部熱門片「唐人街探案3」以6.86億美元票房落後於「玩命關頭9」（Fast & Furious 9，7.16億美元）名列第四。