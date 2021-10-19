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陳坤連續12年為周迅慶生 網友羨慕：神仙友誼

娛樂新聞組／綜合報導 
陳坤（左）曬出多張與周迅的美照，還有一張多年前與周迅的合影。（取材自微博）
陳坤（左）曬出多張與周迅的美照，還有一張多年前與周迅的合影。（取材自微博）

演員陳坤和周迅的友誼是演藝圈難得的佳話，18日是周迅的生日，剛過零時，陳坤就卡點准時送上生日祝福，再度引起許多網友關注。

網易娛樂報導，陳坤曬出的照片中有多張周迅的美照，還有一張兩人多年前的合影，合照中二人髮型幾乎相同，露出一樣燦爛開心的笑容，宛如同胞兄妹。這已經是陳坤連續第12年為周迅慶祝生日，大多數時候祝福語言簡意賅，也偶爾有發過言辭真切的長文。陳坤曾說：「每年一到這一天就會自然記起是周迅的生日。」

很多網友看到陳坤為周迅慶祝生日的發文，紛紛評論道「年年過生日，可你們年年都沒變化，令人羨慕哦，這是什麼神仙友誼，人間友誼，青春不老，友誼長存」。

陳坤為周迅慶祝生日發文，曬出多張美照。（取材自微博）
陳坤為周迅慶祝生日發文，曬出多張美照。（取材自微博）

陳坤和周迅首次合作是電視劇「像霧像雨又像風」，之後兩人合作「巴爾扎克與小裁縫」、「買辦之家」、「鴛鴦蝴蝶」等作品。打造兩人螢幕情侶形象的則是「畫皮」系列電影，周迅飾演狐妖小唯，與陳坤飾演的都尉王生上演一番人妖殊途、愛而不得的感情。今年上映的「侍神令」是二人時隔多年後的最新一次合作作品。

陳坤曾表示周迅是他的老師，向她學習演技、琢磨她的過往作品；而在生活中，陳坤說：「周迅任何有需要的時候，我都是她哥。」竇文濤也曾透露周迅和陳坤有過命的交情，有一次拍水下戲的時候，周迅差點被淹死，周圍工作人員都沒有發現，只有陳坤感受到了異樣，立馬下水將周迅托出水面。

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