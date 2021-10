梁朝偉秘密拍攝新片 長津湖製片證實 章子怡也參演？

梁朝偉在漫威大片「尚氣與十環傳奇」飾演反派「文武」,展現精采演技。(圖:迪士尼提供)

近日,博納影業的CEO、「長津湖」「中國 醫生」的製片人于冬透露,正在秘密拍攝諜戰片「無名」,並證實梁朝偉 參演。

網易娛樂報導,于冬接受中國電影 報導專訪時,透露目「中國勝利三部曲」第三部「無名」正秘密拍攝中,且有梁朝偉確認參演。作為製片人,于冬最近創造了一個又一個市場神話,熱映的「長津湖」更衝擊中國票房冠軍,新片因此備受關注。

此外,傳出曾與梁朝偉在電影「英雄」、「2046」和「一代宗師」中合作的影后章子怡,也將參演「無名」,掀起熱議。不過有粉絲在她的微博留言問「子怡姐快要進組了吧,期待明年的『無名』!」,不久後竟釣出本尊親自回覆,簡短表示「沒聽說」,直接澄清了網路上的傳聞。

梁朝偉近期因出演漫威電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),再度成為全球影視話題人物,該片上映5天票房就突破1億美元,目前的全球累計票房已經超過4億美元,成為本年度大贏家。據說拍攝「尚氣」,梁朝偉會獲得6000萬港元(約771萬美元)的片酬,作為剛剛加入漫威宇宙的新演員,這是非常高的片酬。

梁朝偉近期再度成為全球影視話題人物。(取材自微博)

梁朝偉還有一部比「無名」更值得期待的電影,那就是「金手指」。「金手指」由梁朝偉和劉德華主演,導演和編劇正是「無間道」編劇莊文強,電影講述香港80年代真實商業奇案,反映當時香港商業舞台的黑暗內幕。影片上映時間也挑在2022年,正好是「無間道」上映20周年。