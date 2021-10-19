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梁朝偉秘密拍攝新片 長津湖製片證實 章子怡也參演？

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉在漫威大片「尚氣與十環傳奇」飾演反派「文武」，展現精采演技。（圖：迪士尼提供）
梁朝偉在漫威大片「尚氣與十環傳奇」飾演反派「文武」，展現精采演技。（圖：迪士尼提供）

近日，博納影業的CEO、「長津湖」「中國醫生」的製片人于冬透露，正在秘密拍攝諜戰片「無名」，並證實梁朝偉參演。

網易娛樂報導，于冬接受中國電影報導專訪時，透露目「中國勝利三部曲」第三部「無名」正秘密拍攝中，且有梁朝偉確認參演。作為製片人，于冬最近創造了一個又一個市場神話，熱映的「長津湖」更衝擊中國票房冠軍，新片因此備受關注。

此外，傳出曾與梁朝偉在電影「英雄」、「2046」和「一代宗師」中合作的影后章子怡，也將參演「無名」，掀起熱議。不過有粉絲在她的微博留言問「子怡姐快要進組了吧，期待明年的『無名』！」，不久後竟釣出本尊親自回覆，簡短表示「沒聽說」，直接澄清了網路上的傳聞。

梁朝偉近期因出演漫威電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），再度成為全球影視話題人物，該片上映5天票房就突破1億美元，目前的全球累計票房已經超過4億美元，成為本年度大贏家。據說拍攝「尚氣」，梁朝偉會獲得6000萬港元（約771萬美元）的片酬，作為剛剛加入漫威宇宙的新演員，這是非常高的片酬。

梁朝偉近期再度成為全球影視話題人物。（取材自微博）
梁朝偉近期再度成為全球影視話題人物。（取材自微博）

梁朝偉還有一部比「無名」更值得期待的電影，那就是「金手指」。「金手指」由梁朝偉和劉德華主演，導演和編劇正是「無間道」編劇莊文強，電影講述香港80年代真實商業奇案，反映當時香港商業舞台的黑暗內幕。影片上映時間也挑在2022年，正好是「無間道」上映20周年。

梁朝偉 電影 中國

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