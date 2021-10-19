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簡直「神仙聚會」 鄭秀文合體鍾楚紅、古天樂、杜琪峯

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文（前排中）在社交平台曬出老戲骨聚會照。（取材自Instagram）
鄭秀文（前排中）在社交平台曬出老戲骨聚會照。（取材自Instagram）

香港全能天后鄭秀文近日在社交平台曬出「大神」聚會照，還發文調侃古天樂和杜琪峯撞臉，引發網友熱議。

網易娛樂報導，鄭秀文發出的照片中，鍾楚紅穿著黑絲上衣，被杜琪峯摟在懷中，十分小鳥依人，顏值依舊在線。古天樂也罕見現身，一手摟著張叔平，一手抱著杜太太親密合影。鄭秀文依然頂著一頭俐落的短髮，墨鏡架在頭上相當時髦，紅唇非常搶鏡，幾個人的關係一看就十分深厚。

網友看到鄭秀文曬出的「大神」聚會照，有人說以為只有自己發現古天樂和杜琪峯長得像，沒想到鄭秀文也這樣認為；還有網友稱讚他們是神仙友誼，希望他們能夠天天開心。

鄭秀文能歌能演，2000年起和劉德華一同合演杜琪峯執導的3部浪漫愛情電影「孤男寡女」「瘦身男女」和「龍鳳鬥」，奠定她表演及票房實力；並憑「孤男寡女」、「我左眼見到鬼」、「盲探」3度問鼎金馬影后。

鍾楚紅曾出演過「秋天的童話」、「縱橫四海」等電影，三次提名金像影后，演技十分出眾。不過她在九○年代就已經宣布息影，近年來鮮少涉足娛樂圈，平時也只是現身在朋友聚會當中。前不久她還去看了蔡瀾的書畫展，留下了一張寶貴的合影。

古天樂一向有「勞模」之稱，平時的拍攝計畫非常緊張，很少有休息的時間。他和郭富城、劉青雲主演的「掃毒3」剛殺青不久，又馬不停蹄地進入新的劇組開工；這部由古天樂和宣萱主演的「一線生機」剛剛開機，老戲骨李龍基也加盟其中，將會在明年與觀眾見面。

電影 提名 香港

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