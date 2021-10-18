帶女兒出遊 洪欣罕同框張丹峰 一家三口好幸福

洪欣與老公張丹峰。（取材自微博）

港星洪欣和小10歲的老公張丹峰近日大理古城被網友偶遇，他們天帶著7歲女兒出遊，一家三口幸福又溫韾。此前張丹峰被指與助理交往過密，傳出疑似離婚的消息，不過夫妻倆都否認。此次罕見同框，也證明他們的感情依舊穩定恩愛。

綜合貓眼電視、台北中國 時報報導，儘管當時天公不作美、下起大雨，但仍不減洪欣的興致，她開心撐著傘幫張丹峰和女兒拍照、拍影片。

張丹峰和洪欣一家三口還留下幸福的合影，張丹峰穿著紫色上衣十分時髦，摟著老婆超親密。一旁的女兒穿著公主裙，看上去可愛呆萌，身高似乎已經達到了媽媽的肩膀，一家三口超級親密。

張丹峰也在社交平台曬出了個人照，坐在馬路邊休閒隨意，疑似是老婆洪欣掌鏡。

張丹峰和洪欣夫妻大方零偽裝，網友形容：「他們一家三口都是瘦瘦高高、很美」，而他們的互動有愛又融洽，也讓外界見識到夫妻感情其實好著呢。

據報導，其實，洪欣和張丹峰前年才挺過偷吃經紀人的烏龍風波，不過他們近期減少公開互動、曬恩愛，就連洪欣在本月初過51歲生日，張丹峰卻沒出聲，張丹峰沒有現身洪欣的慶生會，也沒有在微博 發文為老婆祝賀，當時還有不少網友到張丹峰微博留言提醒：「你老婆生日」。

前不久，洪欣在錄製節目時，還獲得了老公張丹峰送來的一捧辣椒花。張丹峰表示在自己心裡，洪欣就像小辣椒一樣，夫妻倆的互動著實很有情調。