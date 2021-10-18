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郭碧婷傳懷二胎 遭諷生孩機器 婆婆：不會逼生只會獎勵

娛樂新聞組／綜合報導
向佐曬夫妻恩愛合照，郭碧婷被瘋傳懷二胎了。(取材自微博)
向佐曬夫妻恩愛合照，郭碧婷被瘋傳懷二胎了。(取材自微博)

香港藝人向佐近日分享一組夫妻寫真大秀恩愛，誇讚老婆郭碧婷生寶寶之後更美了，並「期待下一個寶寶！」被網友熱議這是暗指郭碧婷已懷上二胎了？也有酸民嘲諷「這就是生孩機器」，意外引發議論。而她的婆婆陳嵐也來留言：「當初說生三個娃是她說的啊！」

娛記娛樂報導，向佐和台灣藝人郭碧婷結婚兩年育有一女，兩人感情一直很甜蜜，兩人擺出各種拍照pose，有溫馨的、有搞怪的，都讓人甜掉牙。

只見郭碧婷穿著高定禮服，裙身較寬鬆，郭碧婷腰腹也很顯圓潤，頗有孕相，兩人其中一張照片一起模仿「老虎」，被猜測兩人已經做好準備迎接虎寶寶了。

另據ETtoday報導，向佐一句「期待下一個寶寶」，被中國網友形容「生孩機器」，留言串引發論戰「生不起、養不起孩子的人酸人家是機器，噁心」、「結婚了生娃被罵生孩機器，你對女性惡意太大了吧」、「嫉妒心是有多強」、「女生都把自己當什麽了，也想做生育機器？？你們知道自己在說什麽？有錢就可以做了？」

陳嵐發文回應，「當然要誇下媳婦辛苦啦！但是還是很美！當初說生三個娃是她說的啊！我不會逼她的，但是會鼓勵與獎勵，還未懷上就已經在歐洲訂了這套香奈兒給她，又買珠寶給她了，我們全家都太愛她和小奶黃啦！」她給愛孫的暱稱從「小奶皇」改稱「小奶黃」，且文中強調不會逼媳婦生娃。

據報導，網友稱讚陳嵐、郭碧婷婆媳關係絕佳，「向媽媽是世界上最好的婆婆，中國好婆婆」、「這就是模範婆媳吧」、「有這樣的婆婆太好啦」。然而仍有人挑語病「我們全家都愛她…她很可能還不屬於『全家』。」讓粉絲嗆「別人夫妻倆幸不幸福，你最明白吧。」

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