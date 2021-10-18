本尊認可…周迅扮演屠呦呦 連走路拿包都像

周迅飾演諾貝爾醫學獎得主、中醫藥科技創新的優秀代表屠呦呦，連走路拿包的樣子都越來越像她。(取材自微博)

由中國 藝人周迅主演的「屠呦呦的禮物」近日開播，該單元主要講述諾貝爾 醫學獎得主、中醫藥科技創新的優秀代表屠呦呦研發抗瘧新藥青蒿素的故事。首次出演科學家，周迅很緊張、壓力很大。在接到角色後，她特意去拜訪了屠呦呦，並和屠呦呦的同事們聊天。開拍後，導演 鄭曉龍發現，周迅後來連走路拿包的樣子都越來越像屠呦呦。

成都商報報導，由中國導演鄭曉龍擔任總導演的重大題材電視劇「功勛」開播以來，口碑熱度一路走高，該劇主要講述共和國勳章獲得者李延年、于敏、申紀蘭、黃旭華、屠呦呦等八位功勛人物的故事。

「屠呦呦的禮物」近日開播，拍攝之前，導演、編劇、主演等還專程去拜訪屠呦呦。鄭曉龍回憶，屠老生活簡單，淡泊名利、沒有架子，聊起青蒿素滔滔不絕，「我印象特別深的就是她說千萬不要把這個事說成我一個人的功勞，她說是大家的功勞，是一個集體的勞動，她反復強調這個。覺得屠呦呦作為一個科學家，是非常讓人尊敬的。」

據報導，有意思的是，選擇周迅出演屠老，得到屠老本人認可。鄭曉龍說，在開拍前，演員選定的標準是：第一要德藝雙馨，第二要神形兼備，第三要演技高超，第四要功勳人物本人同意。屠呦呦一直專注搞科研，並不認識演員，問周迅是誰？她的女兒說：「周迅好啊，演戲棒。」屠呦呦說：「那就周迅吧。」

在確定主演後，周迅拜訪屠呦呦，並和屠老的同事聊天，了解他人眼中的屠呦呦。在交流中，周迅也找到自己和屠呦呦相似之處，與角色產生共鳴。鄭曉龍評價稱，周迅後來連走路拿包的樣子，都越來越像屠呦呦。