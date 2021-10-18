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張杰墜落舞台 雙胞胎女兒目睹 謝娜發文 逼哭網友

娛樂新聞組／綜合報導
謝娜、張杰目前擁有三名愛的結晶。（取材自微博）
謝娜、張杰目前擁有三名愛的結晶。（取材自微博）

中國歌手張杰以「北斗星的愛」、「這就是愛」等歌打開知名度，和女星謝娜也成了演藝圈模範夫妻。他16日在演唱會上發生意外，從高空升降台上墜落，當場受傷滿手都是血，稍早老婆謝娜也在微博發文，沒想到最後一句話逼哭大批網友，引起熱議。

ETtoday報導，張杰與謝娜結婚後在2018年2月迎來愛的結晶，一對雙胞胎女兒跳跳與俏俏，又在2021年宣布迎來二胎，不時會在社群網站上分享幸福的家庭生活，怎料張杰卻在演唱會上發生意外，醫生診斷確認他有骨裂、手指裂開等狀況，雖然傷勢不輕，但他仍現身發文感謝歌迷的關心。

對此，謝娜也在在微博發文，透露當天張杰的演唱會兩個雙胞胎女兒也有到場觀看，也是小孩們第一次看爸爸的演出，回到家後過了平常睡覺時間，兩個女兒還是無法入睡，堅持等爸爸一起回家，眼看張杰忍著腰椎骨裂、手部血流不止，還是堅持完成三小時的演出。

據報導，結束演唱會後，謝娜陪伴張杰一起到醫院縫針，沒想到老公見到她的第一句話竟是「跳跳與俏俏沒有被嚇到吧」，儘管身上受傷、演出疲累，最關心的還是女兒們的心理狀態，讓她心疼地表示「你當時應該暫停一下，大家都會理解你的」，而張杰則是一心專注於表演，霸氣地回應「等了兩年，我才不要暫停」。

張杰結束演唱會，終於到醫院就醫仍掛心女兒們的舉動曝光後，引起許多網友討論「杰哥不僅是個好歌手、好老公，還是個完美的爸爸」、「我忍不住哭了」、「真的好敬業啊」、「爸爸是個超人無誤了」，引起熱議。

謝娜發文逼哭網友。（截圖自微博）
謝娜發文逼哭網友。（截圖自微博）

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