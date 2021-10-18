關之琳、黎姿 2大女神同框慶生 美麗依舊

黎姿(左起)和丁子高、關之琳一起慶生。(取材自微博)

香港 藝人楊千嬅的老公丁子高近日在個人社交帳號上曬出一組照片，並用英文留言：生日快樂。原來，港星關之琳與黎姿都在這段時間生日，兩位女神特意聚在一起開派對慶祝，蛋糕上還寫上了兩人的出生日期，儀式感滿滿。

鳯凰娛樂報導，照片中，兩大女神同框比美，黎姿和關之琳穿著一黑一白的衣服，十分養眼。丁子高站在兩位女神中間，笑容燦爛。關之琳比黎姿大九歲，但兩個人保養都很到位，尤其是關之琳相比黎姿毫不遜色。

關之琳髮型幾乎沒有變過，年輕時同款髮型，沒想到上了年紀風韻不減當年，狀態保養得非常好，看起來依舊光彩動人。當然，黎姿作為女神，當年的底子還是有的，皮膚依舊白皙緊緻，吹彈可破，看上去都要比實際年齡小一大截，不愧是女神。

黎姿和關之琳都出演過多部經典的香港電影 ，也都是許多觀眾心中絕對的港風女神。

據報導，關之琳可以說一直是被時間厚待的美人，得天獨厚的美貌讓她備受鎂光燈的寵愛。在上世紀90年代各類美人扎堆輩出的香港娛樂圈，關之琳仍然是圈內明星和導演 們稱讚的女明星，也是觀眾們口中心中擁有童年濾鏡的美人港星。

而黎姿從14歲就踏入娛樂圈養活家人，到47歲的名下集團成功從主板上市，數十年的光陰，經歷了絕大多數人都無法經歷的痛苦。

2008年黎姿正式宣布退出娛樂圈，自此在螢幕上就很少看到她的身影了。在黎姿心裡，沒什麼比家人更重要。

如今黎姿家庭幸福，生了三個女兒一家五口過得非常好，狀態也是越來越年輕。